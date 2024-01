Tak na co dzień wyglądają gwiazdy serialu "1670". Hit Netflixa o polskiej szlachcie podbija świat! [zdjęcia]

"1670" to nowy ulubiony serial Polaków. Opowiada o losach zaściankowych mieszkańców wsi Adamczycha. Bartłomiej Topa, Katarzyna Herman, Michał Sikorski i inni. To ci aktorzy wcielają się w kultowe już postacie najnowszego hitu Netflixa. Zobaczcie w naszej galerii, jak na co dzień wyglądają aktorzy z serialu "1670". Szczegóły na kolejnych slajdach naszej galerii >>>

Netflix