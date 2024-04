Tak na co dzień wygląda teraz Sułtanka Mahidevran z serialu "Wspaniałe stulecie"

"Wspaniałe stulecie" to serial, który jako pierwszy spośród tureckich produkcji mogli oglądać widzowie z Polski. Kostiumowa produkcja przedstawia dzieje sułtana Sulejmana Wspaniałego i jego burzliwej miłości do pięknej Roksolany (Hürrem).

Turecki serial telewizyjny, produkowany był w latach 2011–2014, a w Polsce po raz pierwszy emitowany był w latach 2014-2016 i już wtedy cieszył się ogromną popularnością.

Od 19 kwietnia 2022 r. serial "Wspaniałe stulecie" powrócił do Telewizji Polskiej. Produkcję znad Bosforu można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie TVP 1 o godz. 14:00. Jeden odcinek tureckiego trwa ok. 50 minut.