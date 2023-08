Tak było na Festiwalu Wisły w Bydgoszczy 2023. Mamy zdjęcia z drugiego dnia imprezy

Dotychczas największą rzeczną imprezą w Bydgoszczy był Ster na Bydgoszcz odbywający się na Brdzie. Festiwal Wisły nie ma być konkurencją dla tamtego wydarzenia, ale dopełnieniem wodnej tradycji miasta. - To bardzo ważne, by Fordon był mocno połączony z Bydgoszczą. Festiwal Wisły i Ster na Bydgoszcz to dwa rozdziały tej samej książki, odbudowujące wodniacką tożsamość miasta - mówi Hanna Rzadkosz-Florkowska ze Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu.

Tak było na Festiwalu Wisły w Bydgoszczy 2023 - zdjęcia z drugiego dnia imprezy

Osobom zaangażowany w promowanie rzeki Wisły i organizację Festiwalu zależy na tym, by Wisła stała się ważnym punktem na turystycznej mapie Bydgoszczy. Pomóc ma w tym między innymi sobotnia parada łodzi i statków. - Na Wisłę w Starym Fordonie przypływa na paradę około 30 jednostek. To wielkie wydarzenie. Na co dzień na naszym odcinku Wisły nie widujemy tłumów. Czasami przepłynie jedna łódeczka czy kajak. Chcemy to zmienić i zaszczepić w bydgoszczanach pasję do pływania po Wiśle - mówi Hanna Rzadkosz-Florkowska. Zdjęcia z sobotnich atrakcji Festiwalu Wisły w Bydgoszczy można obejrzeć w naszej galerii.