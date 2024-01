Sztuczna inteligencja pokieruje oczyszczalnią Kapuściska. Będzie też więcej biogazu

W ramach prac rozbudowano i zmodernizowano linię gospodarki osadowej, wymieniono zużyte elementy mechaniczne i biologiczne oczyszczalni, których trwałość szacuje się na ok 12 lat, oraz dokonano hermetyzacji systemu i zamontowano biofiltry, przez co zmniejszyły się uciążliwości zapachowe dla mieszkańców okolicy.

Stabilność i niezawodność oczyszczalni

–_ Celem było zapewnienie stabilności i niezawodności oczyszczalni, a także dostosowanie jej do różnych ładunków ścieków. Gazy powstałe ze ścieków, głownie metan, możemy łatwo wykorzystywać jako biogaz. Produkujemy z niego ciepło, a nadmiar wykorzystujemy do produkcji energii elektrycznej napędzającej maszyny w oczyszczalni. Hermetyzacja mniejszych obiektów i usunięcie zanieczyszczeń to dobra informacja. Zapewniamy bydgoszczanom stabilną usługę dostawy wody i odbioru ścieków _– mówi Stanisław Drzewiecki, prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy.

20 procent prądu do napędu maszyn

- Oczyszczalnia była modernizowana w poprzedniej dekadzie, wtedy nie zrealizowano tej inwestycji w pełnym wymiarze, przede wszystkim jeśli chodzi o przepustowość - przypomina Stanisław Drzewiecki. - W procesie oczyszczania osadów wydobywamy biogaz. Metan służy nam do produkcji energii cieplnej, duża część biogazu idzie na produkcję energii elektrycznej. 20 procent energii elektrycznej wykorzystywanej do napędu maszyn oczyszczalni pochodzi właśnie z biogazu.

Najciekawsze jest jednak to, że oczyszczalnia będzie sterowana inteligentnym systemem. - Cały system wodny w Bydgoszczy to jest około 1100 km sieci. Sam system kanalizacyjny to także około tysiąca kilometrów - wyjaśnia prezes MWiK. - Żeby efektywnie zarządzać tak rozbudowaną infrastrukturą bez nowoczesnych narzędzi, monitorowania, rejestrowania danych ilościowych i jakościowych jest konieczne korzystanie z systemu skomplikowanych urządzeń, m.in. pomiarowych, ale także odpowiednich aplikacji. Przede wszystkim chodzi o to, żeby minimalizować straty i zapewnić ciągłą pracę tych obiektów.

Sztuczna inteligencja będzie zbierała m.in. dane o prognozach pogody czy stopień napełnienia zbiorników. - W ten sposób jesteśmy w stanie stworzyć bazę danych, a jedynym sposobem, żeby ten skomplikowany system opanować, to zaprzęgnięcie do pracy sztucznej inteligencji - mówi Drzewiecki.