Szlachetna Paczka poszukuje wolontariuszy. W Bydgoszczy potrzeba blisko 50 osób

Co dwudziesty Polak w naszym kraju żyje w skrajnej biedzie. To już ostatni moment, by zgłosić się do wolontariatu w Szlachetnej Paczce i już w nadchodzącej edycji mieć realny wpływ na zmianę życia osób w potrzebie.

W ostatniej edycji wolontariusze Szlachetnej Paczki dotarli z pomocą do 15 482 rodzin. Wśród nich było około 5 tys. seniorów, prawie 17,6 tys. dzieci i 5 tys. samodzielnych rodziców. Za każdą z tych cyfr kryją się osobiste historie najbardziej potrzebujących, jak również wolontariuszy.