Święta, święta i po choince. Co w Bydgoszczy można zrobić ze świątecznym drzewkiem?

Gdy ktoś chce, aby jego choinka dostała drugie życie, ale nie posiada ogrodu ani działki, warto sprawdzić fora internetowe i media społecznościowe. Nie brakuje osób, które chętnie przyjmą drzewka, aby zasadzić je na swoim terenie . Same gałązki również mogą wydłużyć swoją przydatność. Można ich użyć jako ściółki, ocieplenia grządek i rabat czy dorzucić do kompostownika.

W przypadku sztucznych choinek odpowiedź jest prosta. Gdy nadal jest w dobrym stanie, należy jedynie znaleźć miejsce, gdzie przeczeka okres do grudnia 2024 roku. Osoby, które zdecydowały się na drzewko w doniczce i zadbały o odpowiednie nawodnienie, mogą przesadzić je w ogrodzie lub na działce . Najlepiej zrobić to wiosną, po ustaniu przymrozków.

Praktycznie lub tradycyjnie

Otwarte pozostaje pytanie, kiedy drzewko powinno zniknąć z mieszkania czy domu. Niektórzy podchodzą do tematu praktycznie. Choinka sprawdza się do momentu, gdy nie traci zbyt wielu igieł i trzeba przy niej zbyt dużo sprzątać. Inni kierują się tradycją. Tu do wyboru są aż trzy terminy. Część uważa, że choinka powinna znajdować się w domu do 6 stycznia, czyli uroczystości Objawienia Pańskiego.

Inni czekają nieco dłużej, do święta Chrztu Pańskiego. W tym roku to wyjątkowo mała różnica, bo to wypada w pierwszą niedzielę po Trzech Króli, czyli 7 stycznia. Z kościołów, a także placu św. Piotra w Watykanie, choinki znikają 2 lutego, gdy obchodzone jest święto Ofiarowania Pańskiego.