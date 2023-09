Sukces bydgoskich policjantów. Przejęli ponad pół kilograma narkotyków

Na trzy miesiące do aresztu trafił 26-letni bydgoszczanin, którym zainteresowali się bydgoscy policjanci zwalczający przestępczość narkotykową. Z ich informacji wynikało, że mężczyzna może posiadać znaczne ilości substancji zabronionych.

By to potwierdzić w minioną środę pojechali do jego mieszkania na bydgoskich Kapuściskach. Po przedstawieniu powodu wizyty przeprowadzili przeszukanie lokalu.

Na potwierdzenie swoich podejrzeń nie musieli długo czekać. 26-latek miał znaczne ilości narkotyków. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli u niego ponad 450 gramów kryształków 3-CMC oraz 55 gramów marihuany.

Po zatrzymaniu mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a zabezpieczone środki do laboratorium kryminalistycznego. Wstępne badanie potwierdziło, że są to substancje zabronione ustawą.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił przedstawić bydgoszczaninowi zarzut dotyczący posiadania znacznej ilości narkotyków.

Bydgoszczanin został przewieziony do prokuratury, a następnie do sądu. Sędzia, po zapoznaniu się w czwartek z materiałami sprawy, aresztował go na trzy miesiące.

Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.