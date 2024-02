Studniówka 2024 bydgoskiego "Elektryka". Maturzyści zatańczyli poloneza w Park Hotelu [zdjęcia]

Uczniowie na ten moment przygotowywali się od dawna.

- W szkole podczas godzin wychowawczych młodzież ćwiczyła poloneza - mówi Ewelina Lewicka, dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy w skład, którego wchodzi wspomniane technikum. - Jeszcze dzień przed studniówką mieliśmy próbę generalną w Park Hotelu przy ul. Wrocławskiej, bo uczniom zależało, aby dobrze się zgrać.

Jak podkreśla dyrektor szkoły, maturzyści bardzo przeżywali ten bal.

- Były emocje i ciekawość, jak to jest na tym pierwszym ważnym balu w życiu, bo studniówka to dla uczniów nie jest zwykła impreza - mówi Ewelina Lewicka. - Tu panuje wyjątkowa atmosfera, a dodatkowo to bal w pięknych kreacjach i eleganckich garniturach. Taki krok w dorosłość.

Próby dały świetne efekty. Na studniówce polonez wypadł wspaniale, a młodzież pięknie prezentowała się na parkiecie.