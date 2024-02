Strajk rolników w Bydgoszczy - bieżąca sytuacja na drogach w mieście [na żywo]

Bydgoszcz gotowa na przyjazd protestujących. Kolumna pojazdów rolniczych zmierza do miasta Drogą Krajową nr 25. Aktualnie utrudnienia w ruchu występują na odcinku Mąkowarsko - Buszkowo. Drogą nr 25 od strony Sępólna i Tucholi jedzie do Bydgoszczy ponad 100 pojazdów, które już minęły Buszkowo. Do jadących w kierunku Bydgoszczy protestujących, dołączą rolnicy z Wtelna (na zdjęciu).