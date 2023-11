Spełnione marzenie nastolatka z regionu. Kuba poleciał na mecz FC Barcelony [zdjęcia]

Bydgoski oddział fundacji obejmuje swoim zasięgiem całe województwo kujawsko-pomorskie i postanowił spełnić marzenie nastolatka z Grudziądza.

- Wcześniej odwiedziliśmy Kubę w jego domu, by go lepiej poznać. Był w szoku, że poleci na mecz do Barcelony - mówi Mateusz Biedroń. - Sam wylot nastąpił 26 października z Warszawy. Lecieliśmy samolotem linii lotniczych Wizz Air, z którymi współpracuje nasza fundacja. Linie ufundowały nam bilety.