Skrzyżowanie Gajowej i Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy zamknięte, ale część kierowców jedzie na pamięć

Linie 55, 71, 77 oraz 33N kursują objazdem przez ulice Bałtycką, Curie Skłodowskiej oraz Wyszyńskiego. Z obsługi pasażerskiej wyłączono przystanki Powstańców Wlkp./Wyszyńskiego (przy SM „Zjednoczeni”), Głowackiego/Gajowa oraz Głowackiego/Bałtycka. Objazd wyznaczono przez ulice Bałtycką, Curie Skłodowskiej i Wyszyńskiego. Informację o utrudnieniach przy skrzyżowaniu Gajowej i Powstańców Wielkopolskich podano na stronie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, ale nie do wszystkich ona dotarła.

– We wtorek przed godziną 16 jechałem autobusem linii 71 w kierunku Morskiej. Kierowca najwidoczniej zapomniał o objeździe i wjechał na przystanek na Powstańców Wielkopolskich przed skrzyżowaniem z Gajową. Dalej droga jest zablokowana, więc musiał wykręcić, co nie było proste, bo to autobus przegubowy, a dodatkowo w pobliżu zaparkowanych jest wiele aut. W końcu, po jakiś 10 minutach i kilku manewrach wykonanych na chodniku, udało mu się zawrócić i wrócić na trasę objazdu – relacjonuje jeden z pasażerów.