Skarga na głośne tramwaje przy ul. Perłowej w Bydgoszczy. Problem ma zostać rozwiązany

W czerwcu pisaliśmy o pani Wandzie, która skarżyła się, że w ostatnich miesiącach tramwaje przy Magnuszewskiej, przy rondzie Solidarności, na rogu z Wojska Polskiego, są głośniejsze, a w sąsiednich blokach czuć drgania. Pracownik Miejskich Zakładów Komunikacyjnych tłumaczył, że torowisko jest tam stosunkowo nowe (prace zakończone w 2019 roku) i podobny problem nie powinien tam występować. Również motorniczy nie zauważyli w tym miejscu, aby tramwaje były nadmiernie głośne.

– Gdyby chodziło o pisk, w teorii możliwe byłoby to na łukach. Na nich montowane są smarownice, które podają smar na szyny. Jest to zautomatyzowane, dostosowane do częstotliwości przejazdów. Jak podawany jest za rzadko, może wystąpić pisk, ale nie można też przesadzić ze smarowaniem, bo tramwaje się wówczas „ślizgają”. Na Wojska Polskiego jadą po długiej prostej, bardzo rzadko korzystają z pętli przy Magnuszewskiej, więc to nie jest ten problem – wyjaśniał Przemysław Białka, kierownik Wydziału Infrastruktury Torowo-Sieciowej w MZK w Bydgoszczy.