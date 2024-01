Silny wiatr i szybkie wahania ciśnienia. Co czeka nas w pogodzie w środku tygodnia?

W najbliższych dniach musimy przygotować się na dość dynamiczną i niebezpieczną aurę. Na pogodę w Polsce wpłynie przemieszczający się z zachodu na wschód niż, który przyniesie do nas opady deszczu oraz silne porywy wiatru.

Prognozy wskazują, że front atmosferyczny z opadami deszczu (nie można wykluczyć również burz) dotrze do Polski w nocy z wtorku na środę.

W środę temperatura maksymalna wyniesie od 3-5°C na wschodzie, około 7°C w centrum, do 11°C na zachodzie. W całym kraju wiatr będzie dość silny, okresami silny, południowo-zachodni i zachodni. Na wschodzie w porywach osiągać może do 65 km/h, na przeważającym obszarze kraju do 75 km/h, najsilniejsze porywy prognozowane są nad morzem – nawet do 100 km/h - informuje IMGW.