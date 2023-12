Siemię lniane - takie ma właściwości. Oto dlaczego warto włączyć je do diety szczególnie jesienią

Siemię lniane to płaskie nasiona lnu zwyczajnego. Mogą występować w dwóch wersjach: złotej i brązowej. Nasiona lnu pęcznieją w wodzie, wydzielają śluz.

Siemię lniane zalicza się do superfoods, czyli żywności zawierającej bardzo cenne składniki odżywcze.

Koniecznie przeczytaj: Te osoby powinny unikać chleba i bułek. Takie mogą być skutki jedzenia pieczywa

Siemię lniane idealnie sprawdzi się jako dodatek do potraw. To również znakomita posypka do pieczywa. Dobrze komponuje się także z płatkami owsianymi.

Siemię lniane bogate jest w lignany, czyli związki posiadające właściwości fitoestrogenów, błonnik pokarmowy, kwasy omega 3, witaminy (A, B1, B2, B3, B6, B12, C, D, E, K), składniki mineralne (fosfor, magnez, sód, potas, wapń, żelazo, selen, cynk, miedź, mangan).