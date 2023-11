Sieć Miast Kreatywnych UNESCO. Rafał Bruski: – Jesteśmy w elitarnym gronie

- Zawsze uważałem, że muzyka jest naszym wyróżnikiem. Dzięki współpracy wielu osób złożyliśmy aplikację i zostaliśmy wyróżnieni tytułem Miasta Kreatywnego w Dziedzinie Muzyki. To oczywiście także wyzwanie dla nas na przyszłość – mówił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Rafał Bruski, prezydent grodu nad Brdą.

- To oczywiście jest wielkie wyróżnienie, ale najważniejsze jest to, co zamierzamy zrobić w ciągu najbliższych czterech lat – dodała Iwona Waszkiewicz, wiceprezydent miasta. - W naszej aplikacji znalazło się sześć projektów, w tym trzy projekty oddolne (lokalne) i trzy międzynarodowe. Wśród nich są projekty zarówno artystyczne, jak i edukacyjne oraz badawcze. Chcemy nawiązać kontakty z zagranicznymi miastami.