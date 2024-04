Serial "Akacjowa 38" - wiemy, co wydarzy się w maju. Cayetana szantażowana przez Ursulę - streszczenia [26.04.24 r.]

Co wydarzy się w maju w serialu "Akacjowa 38"?

Niebawem w serialu "Akacjowa 38". Celia jest zazdrosna o męża, który często rozmawia z Teresą. Próbuje się dowiedzieć, co ich łączy. Tymczasem Mauro i Teresa śledzą Ursulę, lecz poza miastem zaskakuje ich burza. Wynajmują wspólny pokój w pensjonacie, gdzie z trudem opanowują namiętność. Serwando marzy o tym, by Lolita była torreadorką, dlatego kupuje jej "monterę" - czapkę matadora. Mauro zatrzymuje Ursulę. Cayetana upokarza publicznie Humildad i wypędza ją z Akacjowej. Humildad żąda od Maura, by ukarał Cayetanę i pomścił jej upokorzenie. Ursula grozi Cayetanie, że jak nie dostanie od niej pięćdziesięciu tysięcy peset, to powie policji, gdzie leżą ciała Manueli i Germana. Co jeszcze wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" w najbliższych dniach. Streszczenia do połowy maja zamieszczamy w galerii: