Serial Akacjowa 38 - to wydarzy się po weekendzie. Ulica spłynie krwią po zamachu [28.03.2024]

Serial "Akacjowa 38" po weekendzie - streszczenia

Victor prosi Ramona o rękę Marii Luisy. Ramón godzi się na zaręczyny. Victor zapewnia Marię Luisę, że do niczego nie doszło, gdy spali w łóżku Lolity. Cayetana grozi Felixowi, że pożałuje, jak nie wspomoże jej fundacji. Martin oświadcza się Casildzie. Ursula mówi Cayetanie, że wie, iż jest córką Fabiany. Zachowa to dla siebie, jeśli Cayetana będzie jej okazywać większy szacunek...

Fabiana i Cayetana postanawiają pozbyć się Ursuli. Calanda daje Casildzie bombę ukrytą w kwiatach, by zaniosła ją do kościoła, w którym odbędzie się ślub. Przyjaciele i znajomi przychodzą do kościoła, by uczestniczyć w ślubie Ramona i Trini. Mauro narzeka, że ma za mało ludzi, by zapewnić bezpieczeństwo podczas ceremonii. Wybucha bomba. Akacjowa spływa krwią. Co wydarzy się dalej w serialu? Przeczytaj streszczenia w galerii: