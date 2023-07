Serial Akacjowa 38 - to wydarzy się do końca lipca. Wybucha epidemia tyfusu. Czy Fabiana umrze?

Wiemy już, co wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" po drugim weekendzie lipca. Na kolejnych slajdach galerii przeczytasz streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane po weekendzie 8-9 lipca. Wkrótce w serialu: German nie może sobie wybaczyć, że dał się omotać Manueli. Justo odnajduje wieśniaków, którzy odnaleźli córkę Manueli i oddali ją do sierocińca. Cała Akacjowa rozprawia o kłamstwie Manueli i Guadalupe. Cayetana przysięga, że zrobi wszystko, by Manuela opuściła dzielnicę upokorzona i bez córki. Celia panicznie boi się, że ktoś porwie jej córkę. Stan Fabiany, która zaczyna chorować, pogarsza się, a wszyscy obawiają się, że może umrzeć. German stwierdza, że Fabiana choruje na tyfus, co może oznaczać początek epidemii. Wkrótce na całej ulicy Akacjowej szaleje epidemia tyfusu.Zobacz, co wydarzy się w telenoweli "Akacjowa 38" do końca lipca ►►

materiały prasowe/Telemagazyn/VOD