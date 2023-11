Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy zaprasza na mikołajki i zachęca do niesienia pomocy swoim podopiecznym

Na facebookowym profilu bydgoskiego schroniska pojawiło się zaproszenie do wydarzenia. "Zostań świętym Mikołajem i spraw, aby magia świat dotarła do bydgoskiego Schroniska dla Zwierząt. W ten wyjątkowy dzień każda osoba, która przyniesie do naszego azylu prezent z listy, którą wkrótce opublikujemy, będzie mogła bez wcześniejszego zapisu zabrać naszego Podopiecznego na spacer" - czytamy w opisie wydarzenia.