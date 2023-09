Ruszyło głosowanie na Bydgoskie Drzewo Roku 2023. Na liście imponujące okazy

Konkurs zorganizowany przez Stowarzyszenie MODrzew odbywa się po raz trzeci – po raz drugi pod patronatem prezydentem Bydgoszczy. Jego celem jest popularyzowanie wiedzy o wartości i roli drzew w mieście. Do końca lipca można zainteresowani mogli zgłaszać najpiękniejsze, ulubione czy ich zdaniem najciekawsze drzewa w mieście. W tym roku zgłoszono 29 okazów.

Finałowa dziesiątka została wyłoniona przez komisję konkursową 9 sierpnia. W jej składzie znaleźli się członkowie stowarzyszenia oraz Bogna Rybacka – Ogrodnik Miejski Bydgoszczy oraz Justyna Rak z SARP Bydgoszcz. Każda z osób w komisji mogła przyznać zgłoszonym okazom od 1 do 10 punktów. Na podstawie tych wyników wybrano 10 z 29 zgłoszonych drzew.

– Wśród pomników przyrody i drzew dojrzałych w tym roku do konkursu zgłoszono również dwa uschnięte drzewa – zrobiły to dwie osoby niezależnie od siebie. Obrady komisji miały burzliwy przebieg. Ponieważ regulamin konkursu nie wykluczał zgłaszania suchych drzew, nie było podstaw do ich skreślenia z konkursu. W związku z tym wszystkie zgłoszone drzewa podlegały ocenie komisji – informuje Stowarzyszenie MODrzew.