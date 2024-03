Rozbój na bydgoskich Wyżynach. Ukradł mężczyźnie zakupy, uderzył go w twarz i rzucał w niego butelkami

- Policjanci od razu udali się w to miejsce, gdzie na klatce schodowej zauważyli chowającego się mężczyznę, wyglądem przypominającego sprawcę. 22-latek został zatrzymany - dodaje mł. asp. Krzysztof Bratz.

- Z ustaleń policjantów wynikało, że napastnik zaczepił mężczyznę wychodzącego ze sklepu, wyrwał mu torbę z zakupami i uderzył go w twarz. Ponadto podczas ucieczki rzucał w niego szklanymi butelkami. Poszkodowany zdołał zauważyć, że napastnik uciekł w stronę jednej z kamienic nieopodal - informuje mł. asp. Krzysztof Bratz z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

W środę 28 lutego policja została powiadomiona o pobiciu, do którego doszło w rejonie jednego ze sklepów na bydgoskich Wyżynach. Kiedy policjanci przyjechali na miejsce, zastali pokrzywdzonego 41-latka.

Mężczyzna, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, usłyszał zarzut rozboju, za co grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności. 1 marca prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór oraz zaraz zbliżania się do pokrzywdzonego.