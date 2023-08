Ronda w Bydgoszczy z lotu ptaka. Rozpoznasz po jednym zdjęciu? [quiz]

W Bydgoszczy przybywa skrzyżowań o ruchu okrężnym

Jednym z ostatnich rond, jakie powstały w Bydgoszczy, jest rondo Szwederowiaków. To nowe rondo u zbiegu ulic Inowrocławskiej i Bielickiej. Owe rondo zastąpiło niebezpieczne skrzyżowanie, na którym kierowcy wyjeżdżający z podporządkowanej ulicy Bielickiej często tracili czas w korkach. Dochodziło tam do wielu kolizji. Zdecydowanie poprawiło się też bezpieczeństwo pieszych, którzy zyskali nowe przejścia rozdzielone wysepkami.

Siedem rond dla poprawy bezpieczeństwa

W ostatnich latach w Bydgoszczy powstało siedem nowych skrzyżowań z ruchem okrężnym. Ronda to jedno z najlepszych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo. Rzadziej dochodzi na nich do wypadków i kolizji. Ronda swoją konstrukcją ograniczają do niezbędnego minimum przeplatanie strumieni ruchu i wymuszają ograniczenie prędkości, czym zapewniają kierującym lepszą widoczność innych uczestników ruchu.

Nowe ronda w Bydgoszczy powstały między innymi w tych miejscach: Stawowej i Broniewskiego (rondo Grażyny Kufel), Gdańskiej i Rekreacyjnej (ronda S. Frelichowskiego), Modrzewiowej i Sułkowskiego (rondo Żołnierzy Górników), Glinki Magnuszewskiej (rondo 4 czerwca 1989 roku), Ujejskiego i Karpackiej, Chemicznej i Wojska Polskiego, Nakielskiej i Łochowskiej...