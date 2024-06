Rodzice odmawiają szczepienia dzieci. Jak duży jest to teraz problem w Bydgoszczy?

W Bydgoszczy ponad 97 procent dzieci do trzeciego roku życia zostało w 2023 r. poddanych obowiązkowym szczepieniom.

- Sama byłam szczepiona i wiem, że szczepionki chronią przed wieloma poważnymi chorobami. Dlatego pilnuję wszystkich terminów i regularnie zgłaszam się z synem do przychodni – powiedziała nam pani Maja, mama małego Franka.

I choć takich osób jest większość, to co roku rośnie liczba rodziców, którzy dzieci nie szczepią. W zeszłym roku liczba odmów wzrosła do 73 tysięcy. Jak jest w Bydgoszczy?