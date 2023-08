Remontował domy w "Nasz nowy dom". Wiemy, czym Artur Witkowski zajmuje się po odejściu z programu

Artur Witkowski, co robi po programie "Nasz nowy dom"?

"Nasz nowy dom" to popularny program prowadzony przez Katarzynę Dowbor. Ekipa budowlano-remontowa odmienia domy potrzebujących osób. Często są to rodziny, które z powodu trudnej sytuacji finansowej lub przeżytych tragedii, nie mają pieniędzy na polepszenie swoich warunków w domu. Dzięki zaangażowaniu i działaniu osób związanych z programem mają szansę zacząć nowe życie.

Przez osiem lat kierownikiem budowy był Artur Witkowski. To on nadzorował wszystkie prace, by udało się skończyć remont w wyznaczonym czasie. Niestety, Witkowski ostatecznie pożegnał się z programem i zakończył współpracę z Katarzyną Dowbor.