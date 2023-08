Raport z budowy mostów nad Brdą w Bydgoszczy. We wrześniu próby obciążeniowe obiektów

– Na płycie mostu drogowego, która została już zabetonowana, trwają prace przy chodniku. Prowadzone są też dalsze prace na dojazdach do obiektu od strony południowej. Kontynuowane są roboty kanalizacyjne na południowej jezdni ul. Fordońskiej (od strony rzeki) – informuje Zarząd Dróg Miejskich i Kanalizacji Publicznej.

Po przeprowadzeniu we wrześniu prób obciążeniowych obu mostów, ma rozpocząć się etap robót, po którym rozpoczną się przygotowania do uruchomienia ruchu na nowych mostów. Pierwsze tramwaje mają przejechać po nowym obiekcie jeszcze w 2023 roku . Kiedy dokładnie i na jakich zasadach, tego na razie nie zdradzono.

W lipcu zakończono układanie nawierzchni na jezdni północnej ul. Fordońskiej i przeniesiono na nią ruch pojazdów. Na odcinku od ul. Bałtyckiej do ul. Fabrycznej odbywa się on dwukierunkowo. Tymczasowe rondo utworzono także przy ul. Łęczyckiej, umożliwiające przejazd na most Kazimierza Wielkiego.