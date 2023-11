Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów. Kujawsko-pomorskie na podium, Toruń wysoko, Bydgoszcz nisko

W rankingu brane są pod uwagę dane z ostatnich trzech latach – w tym wypadku 2020-2022. Zestawienia województw, miast wojewódzkich, powiatów, gmin i inne powstają na podstawie wydatków per capita, czyli na głowę mieszkańca. Ze wstępu raportu „Wspólnoty” dowiadujemy się, że w 2022 roku wydatki inwestycyjne wyraźnie wzrosły po kilku latach spadków, będąc niższymi tylko od tych z 2018 roku. Najbardziej widoczne było to w gminach (wzrost o 25% w porównaniu z 2021 rokiem), a najmniej w miastach na prawach powiatu (poniżej 10%).

– Co warte zauważenia, wzrost ten nastąpił mimo trwającego już czwarty rok spadku wielkości wydatkowanych przez samorządy dotacji pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Nie ulega wątpliwości, że ten wzrost inwestycji wiązał się z bardzo hojnymi dotacjami z różnych funduszy rządowych (RFIL, Program Inwestycji Strategicznych). Odrębną sprawą (szeroko dyskutowaną przy innych okazjach) jest kwestia sposobu rozdziału tych środków, a także zagadnienie czy jest to najlepsze dla umacniania samorządności źródło finansowania inwestycji – czytamy we „Wspólnocie”.