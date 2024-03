Radni PiS chcą nadania honorowego obywatelstwa dr. Stefanowi Pastuszewskiemu Wojciech Mąka

Wniosek o nadanie honorowego obywatelstwa dr. Stefanowi Pastuszewskiemu złożył na ręce Moniki Matowskiej, wiceprzewodniczącej rady Miasta Bydgoszczy klub radnych PiS. Arkadiusz Wojtasiewicz

Klub radnych PiS zawnioskował do nadanie honorowego obywatelstwa dr. Stefanowi Pastuszewskiemu. Z kolei Jan Raczycki został przedstawiony do przyznania Medalu Kazimierza Wielkiego. Decyzja należy do Rady Miasta Bydgoszczy.