Przyszłość zasilana wiatrem. Będą zatrudniać w morskiej energetyce wiatrowej

Jakie kierunki studiów i zajęć praktycznych będą miały znaczenie dla rozwoju polskiej nauki i naszego bezpieczeństwa energetycznego? O perspektywach pracy w branży offshore wind dyskutowali uczestnicy panelu ORLEN Neptun podczas gdańskich Edukacyjnych Targów Kariery Edu Offshore Wind, 2024.

Targi były dwudniowym wydarzeniem, poprzedzonym wielomiesięcznym programem edukacyjnym realizowanym w ponad 125 szkołach ponadpodstawowych województwa pomorskiego.

Na zaproszenie ORLEN Neptun w panelu pt. "Przyszłość zasilana wiatrem – kształcenie kadr dla polskiej energetyki morskiej" wzięli udział przedstawiciele środowiska dydaktycznego z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Windhunter Academy oraz Vulcan Training & Consultancy.

– Pierwsza polska farma wiatrowa Baltic Power już na początku 2025 roku będzie kluczowym dostawcą czystej energii o mocy blisko 1,2 GW. Dodatkowo Grupa ORLEN uzyskała zgodę Ministerstwa Infrastruktury na pięć nowych lokalizacji farm wiatrowych, które wygenerują około 5,2 GW, co pozwoli produkować czystą energię wystarczającą na zasilenie ok. 8 milionów gospodarstw domowych - mówił Karol Lewandowski, kierownik w Dziale ds. Projektowania i Pozwoleń ORLEN Neptun. I dodawał - Przedsięwzięcia te znacząco przyspieszą rozwój sektora OZE i wygenerują nowe miejsca pracy. Realizacja tych projektów wykracza daleko poza budowę farm wiatrowych, turbin i rozbudowę infrastruktury. Stwarza to zapotrzebowanie na specjalistów o różnorodnych umiejętnościach, począwszy od inżynierów i techników, a skończywszy na specjalistach ds. zarządzania projektami.