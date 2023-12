Przegląd prasy 4.12.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dziedzictwo - to wydarzy się w serialu do 15 grudnia. Wesele, podróż poślubna i wypadek Zuhal [4.12.2023 r.]”?

Prasówka 4.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Dziedzictwo - to wydarzy się w serialu do 15 grudnia. Wesele, podróż poślubna i wypadek Zuhal [4.12.2023 r.] "Dziedzictwo" to jedna z kilku tureckich produkcji emitowanych obecnie w Telewizji Polskiej. W ostatnim czasie wydarzenia w telenoweli znad Bosforu nabrały tempa, a widzowie już wkrótce zobaczą długo wyczekiwany ślub Seher i Yamana. Podstępny plan Ikbal i Zuhal się nie powiódł, a rodzice Yamana nareszcie zostaną małżeństwem. Wiemy, co jeszcze wydarzy się w serialu "Dziedzictwo" w pierwszej połowie grudnia. Mamy streszczenia nowych odcinków, które zobaczymy w dniach 4-15 grudnia.

📢 To wydarzy się w pierwszej połowie grudnia w serialu Akacjowa 38. Cayetana śledzi Manuelę i Germana [4.12.2023 r.] W Polsce przybywa fanów serialu "Akacjowa 38", który można oglądać od poniedziałku do soboty na antenie TVP 2. Grudniowe odcinki hiszpańskiej telenoweli zapowiadają się bardzo ciekawie. Cayetana rozkaże Gubernowi, by śledził Manuelę i Germana, a niedługo później kobieta zostanie ugodzona przez kogoś nożem. German domyśla się, kto mógł stać za tym atakiem. Wiemy, co jeszcze wydarzy się w "Akacjowej 38" w pierwszej połowie grudnia. Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków uwielbianej produkcji.

📢 Wyjątkowe zdjęcia Bydgoszczy. Zobacz miasto na archiwalnych zdjęciach sprzed prawie 100 lat [4.12.2023 r.] Ostatnie lata to czas wielkich inwestycji w Bydgoszczy. Wiele miejsc zmieniło się nie do poznania, a niektóre budynki zniknęły na zawsze. Postanowiliśmy przypomnieć, jak wyglądało miasto w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Prezentujemy zdjęcia Bydgoszczy z lat 1920-39.

Prasówka 4.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ślub Seher i Yamana w serialu Dziedzictwo już 4 grudnia w TVP 1. Mamy zdjęcia z wesela! [4.12.2023 r.] W ostatnich dniach widzowie serialu "Dziedzictwo" oglądali przygotowania do ślubu Seher i Yamana. Wszystko zostało zaplanowane największą starannością, a państwo młodzi zadbali o to, by w dniu wesela wyglądać wyjątkowo. Wiele osób nie może się tego doczekać, ale już wkrótce będziemy świadkami wesela w tureckiej telenoweli. Widzowie w Polsce uroczystość zobaczą w 166. odcinku serialu "Dziedzictwo", który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 4 grudnia. My jednak już teraz prezentujemy zdjęcia z wesela Seher i Yamana. Zobaczcie, jak nowożeńcy byli ubrani!

📢 Gra piękną ratowniczkę w serialu Na sygnale. Tak mieszka Monika Mazur [4.12.2023 r.] Monika Mazur od dziewięciu lat wciela się w rolę Martyny Kubickiej-Strzeleckiej w serialu "Na sygnale". Aktorka jest jedną z głównych bohaterek produkcji, w której widzowie mogą zobaczyć, jak na co dzień wygląda praca ratowników medycznych. Monika Mazur jest aktywna w mediach społecznościowych, dzięki czemu możemy podejrzeć, jak urządziła swoje mieszkanie. Zobacz, jak mieszka gwiazda serialu "Na sygnale"! 📢 Tak mieszka Dominika Chorosińska. Aktorka została ministrem kultury i dziedzictwa narodowego [zdjęcia - 4.12.2023 r.] Karierę zaczynała w serialach "M jak Miłość" i "Zostać Miss". Następnie przyszedł czas na "Jak Oni Śpiewają" a potem... na polityką! 27 listopada prezydent Andrzej Duda powołał aktorkę na ministra kultury i dziedzictwa narodowego. 📢 Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wezmą ślub jeszcze w te Święta? Co na to Paulina Smaszcz? [4.12.2023 r.] Nie ma chyba bardziej znanej pary w polskim show biznesie. O związku Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego mówi się cały czas. Niedawno media spekulowały o rozstaniu znanej pary. Ci jednak mimo przeciwności losu nadal są ze sobą. Niedawno tajemniczo poinformowali o tym, że zaczynają wielkie odliczanie. Czy to oznacza, że zobaczymy Cichopek i Kurzajewskiego jeszcze w tym roku na ślubnym kobiercu?

📢 Lara Gessler na pokazie bielizny w srebrnych majtkach. Gwiazda odpięła marynarkę i pokazała sylwetkę [4.12.2023 r.] Nogi aż do samej ziemi - to powiedzenie z pewnością przychodzi do głowy, oglądając zdjęcia Laury Gessler z pokazu mody bieliźnianej marki Calzedonia, który odbył się w czwartek, 30 listopada. Pani Laura odpięła marynarkę, której poły rozchyliły się, ukazując srebrne spodenki i zgrabne nogi...

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się w serialu na początku grudnia. Oświadczyny, rozstanie i test DNA [4.12.2023 r.] W najbliższych dniach widzów serialu "Zakazany owoc" czeka mnóstwo emocji. Na początku grudnia w tureckiej telenoweli będą miały miejsce zaskakujące wydarzenia, które mocno skomplikują życie niektórym bohaterom. Cagatay oświadczy się Kumru, ale kobieta wybierze Omera. Yildiz będzie rozważała rozwód, natomiast jej mąż dowie się, że jest ojcem Atlasa. Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w dniach 1-15 grudnia. Zobacz, co wydarzy się w serialu "Zakazany owoc".

📢 Gra Leonor w serialu Akacjowa 38. Piękna Alba Brunet zachwyca urodą na Instagramie [4.12.2023 r.] "Akacjowa 38" to jeden z najbardziej popularnych zagranicznych seriali emitowanych obecnie w Telewizji Polskiej. Widzowie z dużym zainteresowaniem śledzą losy Manueli i Germana, ale to niejedyne postaci cieszące się sympatią widzów. Jedną z drugoplanowych bohaterek jest Leonor, w rolę której wciela się piękna Alba Brunet. Zajrzeliśmy, jak na co dzień żyje i wygląda hiszpańska aktorka. Zobacz prywatne zdjęcia serialowej Leonor. 📢 Tak mieszka Ewa Mrozowska z Gogglebox. Retro meble i dekoracyjna cegła na ścianach [4.12.2023 r.] Ewa Mrozowska popularność zdobyła za sprawą programu "Gogglebox. Przed telewizorem", w którym występowała przez osiem lat. Obecnie spełnia się jako makijażystka, a efekty swojej pracy wrzuca na Instagrama. W mediach społecznościowy publikuje również zdjęcia swojego domu. Postanowiliśmy sprawdzić, jak celebrytka urządziła swoje cztery kąty. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Eda Ece niedługo zostanie mamą. Yildiz z serialu "Zakazany owoc" zdradziła płeć dziecka [4.12.2023 r.] Ślub a następnie ciąża Edy Ece zdominowała tureckie media. Spekulacje o ciąży odtwórczyni roli Yildiz z w serialu "Zakazany owoc" okazały się prawdą. Aktorka niedawno została przyłapana w sklepie z dziecięcymi ubrankami.

📢 Cichy udar mózgu i jego nietypowe objawy. Konsekwencje mogą być bardzo poważne [4.12.2023 r.] Cichy udar mózgu atakuje podstępnie i nie daje typowych objawów. Często mogą być one kojarzone ze starzeniem się lub zwykłym roztargnieniem. Subtelne symptomy łatwo przeoczyć, a bez podjętego leczenia i kontroli lekarskiej narażamy się na bardziej dotkliwy udar, który może zakończyć się śmiercią lub poważną utratą zdrowia. W tym materiale dowiesz się o najczęściej występujących objawach tzw. cichego udaru mózgu.

📢 Telenowela "Akacjowa 38" - Cayetana ofiarą nożownika! Wiemy co wydarzy się w grudniu [4.12.2023 r.] W grudniowych odcinkach hiszpańskiego serialu "Akacjowa 38" widzów czeka sporo zwrotów akcji. Cayetana padnie ofiarą nożownika. Zgadnijcie, komu przyjdzie ją ratować... Streszczenia nowych odcinków serialu "Akacjowa 38", które będą wyemitowane w pierwszej połowie grudnia, zamieszczamy w galerii. Telenowela emitowana jest na antenie TVP 2 od poniedziałku do soboty o godzinie 18.45. 📢 Telenowela Dziedzictwo. Zuhal w rozpaczy po ślubie - to wydarzy się w grudniu w serialu [4.12.2023 r.] W grudniu widzów serialu "Dziedzictwo" czeka sporo ciekawych wydarzeń. Seher i Yaman szykują się do ślubu. Ceremonię chcą powtrzymać Ikbal i Zuhal, jednak materiały mające obciążyć Seher znikają. Ślub dojdzie do skutku. Zuhal jest załamana - nie może wybaczyć siostrze, że ta ściągnęła ją z Londynu i zrujnowała jej życie. W galerii zamieszczamy streszczenia serialu "Dziedzictwo" na dwa tygodnie (do 13 grudnia 2023).

📢 Tyle wyniesie opłata za abonament RTV w 2024 roku. Ale nie wszyscy muszą ją płacić - mamy listę osób zwolnionych [4.12.2023 r.] Krajowa Rada Radiofonii i Telewizja określiła wysokość opłat abonamentowych, które będą obowiązywały w 2024 roku. Co do zasady, opłatę musi wnieść każde gospodarstwo domowe, w którym jest przynajmniej jeden odbiornik radiowy lub telewizyjny. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych z obowiązku płacenia abonamentu RTV jest bardzo długa. Sprawdź, czy jesteś na liście!

📢 Taka będzie pensja minimalna w 2024. Tyle musi ci zapłacić pracodawca - mamy wyliczenia [4.12.2023 r.] Od 1 stycznia 2024 roku pensja minimalna pójdzie w górę, a podwyżka wynagrodzeń będzie jak dotąd najwyższa w historii. Kolejny wzrost płacy minimalnej został zaplanowany na 1 lipca 2024 r. Dzięki dwóm podwyżkom, pracownicy otrzymają kilkaset złotych więcej do wypłaty. Na wyższe pensje mogą również liczyć osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Zobacz, o ile wzrośnie płaca minimalna w 2024 roku. Mamy wyliczenia wynagrodzeń po podwyżkach. Sprawdź, ile dostaniesz na konto!

📢 Firuze z serialu "Wspaniałe stulecie" dekadę później. Tak wygląda teraz piękna Cansu Dere [4.12.2023 r.] Od nakręcenia tureckiej telenoweli "Wspaniałe stulecie" mija 10 lat. Jedną z postaci, którą z pewnością zapamiętali widzowie jest Firuze. W jej rolę wcieliła się Cansu Dere - znana turecka aktorka i modelka. Dere w przeszłości odnosiła spore sukcesy w konkursach piękności. Do teraz współpracuje ze znanymi markami modowymi i pojawia się na okładach czasopism. Jak zmieniła się od czasu, gdy wystąpiła w serialu "Wspaniałe stulecie"? Zobaczcie zdjęcia w galerii. 📢 Horoskop miłosny na grudzień 2023. Te osoby znajdą miłość jeszcze w tym roku [4.12.2023 r.] Miłość prezentem pod choinkę? Dlaczego nie?! W 2023 roku wszystko jest możliwe. Jak wskazuje Wróżka Roma, los naszych singli jeszcze nie jest przesądzony, a prawdziwa miłość spotka ich... wraz z pierwszą gwiazdką. Kto wejdzie w Nowy Rok w towarzystwie ukochanej osoby? Tego dowiecie się z naszego najnowszego horoskopu.

📢 Sean Penn - tak wyglądał 40 lat temu. Dziś imponuje muskulaturą jak u kulturysty! [4.12.2023 r.] Sean Penn odwiedził Polskę. Aktor przyleciał na Kujawy i Pomorze z USA, lądował na lotnisku w Bydgoszczy i był gościem festiwalu filmowego ENERGACAMERIMAGE w Toruniu. Sean Penn ma 63 lata, ale imponuje swoją formą i tężyzną fizyczną. Zobaczcie, jak wygląda teraz Sean Penn i jak wyglądał u progu swojej kariery wielkiego aktora, 39 lat temu.

📢 Telenowela "Złoty chłopak" - nowe porządki w rezydencji. Sprawdź, co wydarzy się w serialu [4.12.2023 r.] W tej galerii przeczytasz streszczenia odcinków serialu "Złoty chłopak" ("Yalı Çapkını"), które będą wyemitowane na antenie TVP 1 do piątku 8 grudnia 2023 roku. Po przemówieniu, które wygłosi Halis wszyscy będą w szoku. W rezydencji zapanują nowe porządki. Seyran cały czas nie ufa Feritowi. Po tym, co zobaczy w jego pracy będzie załamana. Przeczytaj w galerii, co wydarzy się niebawem w telenoweli "Złoty chłopak".

📢 Tak mieszka Katarzyna Glinka. Czarne meble w kuchni i dużo drewna [4.12.2023 r.] Katarzyna Glinka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie regularnie dzieli się z fanami kadrami wnętrz swojego domu. Aktorka od samego początku relacjonowała na Instagramie postępy prac na budowie, a także sam moment przeprowadzki. Dziś możemy podziwiać, jak urządziła swój wymarzony dom. Uwagę zwracają m.in. czarne meble w kuchni oraz łazienka jak z katalogu. Zobacz, jak mieszka Katarzyna Glinka! 📢 Te osoby w 2024 roku nie będą płaciły abonamentu RTV. Oni są zwolnieni z opłaty abonamentowej [4.12.2023 r.] Znamy grupę uprawnionych osób, które w 2024 roku będą zwolnione z opłaty abonamentowej. Co do zasady, ten kto posiada w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musi uiścić opłatę za abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych od obowiązku wnoszenia opłaty jest bardzo długa. Sprawdź, kto od 1 stycznia 2024 roku nie będzie musiał opłacać abonamentu RTV. Zobacz, czy jesteś na liście!

📢 Trzecia żona Krzysztofa Ibisza - tak wygląda. Zobacz prywatne zdjęcia Joanny Kudzbalskiej! [4.12.2023 r.] Krzysztof Ibisz już po raz trzeci wziął ślub. Znany prezenter telewizyjny poślubił Joannę Kudzbalską, która jest od niego o 27 lat młodsza. Zobaczcie, jak wygląda żona Krzysztofa Ibisza. W galerii prezentujemy jej prywatne zdjęcia.

📢 Akacjowa 38 - to wydarzy się w serialu na przełomie listopada i grudnia. Guadalupe śmiertelnie chory [4.12.2023 r.] Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które zobaczyć będzie można na przełomie listopada i grudnia. Wkrótce w serialu: Cayetana zostaje zaproszona na spotkanie z królową. Wszyscy przygotowują się do wizyty królowej regentki, która ma odwiedzić ulicę Akacjową i Cayetanę. Maximiliano chce sprzedać wszystkie posiadane kamienice, by uwolnić się od długu wobec Cayetany. Co jeszcze się wydarzy?

📢 Tak mieszka Katarzyna Zielińska. Dżungla w domu i rajski ogród pełen roślin [4.12.2023 r.] Katarzyna Zielińska wraz z mężem i dwoma synami mieszka w przytulnym domu w Warszawie. Wnętrza są urządzone nowocześnie, ale uwagę zwracają przede wszystkim dziesiątki roślin, które znajdują się w każdym pomieszczeniu. Klimat dżungli potęgują okładziny na ścianach w łazience, kuchni i salonie. Zobacz, jak mieszka Katarzyna Zielińska z rodziną! 📢 Pensja minimalna 2024 netto - już za miesiąc duża podwyżka! Ile na rękę musi płacić pracodawca? [4.12.2023 r.] Od 1 stycznia 2024 roku rośnie płaca minimalna w Polsce. Nie będzie to jedyna podwyżka minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku - kolejną przewidziano w lipcu (podwójna podwyżka wynika z wysokiej inflacji). Ile netto wyniesie pensja minimalna od stycznia, a ile od lipca 2024 roku. Jaka będzie stawka godzinowa na rękę? O tym piszemy w artykule.

📢 Tak będzie wyglądał ślub Seher i Yamana w serialu Dziedzictwo. Zobacz zdjęcia z uroczystości! [4.12.2023 r.] "Dziedzictwo" to jeden z kilku tureckich seriali emitowanych obecnie na antenach Telewizji Polskiej. Podobnie jak inne produkcje znad Bosforu, cieszy się ogromną popularnością wśród polskich widzów. Wiemy już, co w kolejnych dniach listopada wydarzy się w serialu "Dziedzictwo". Najbliższe odcinki upłyną pod znakiem przygotowań do ślubu Seher i Yamana. Mamy zdjęcia z ceremonii ślubu głównych bohaterów tureckiego serialu. Zobacz, jak będzie wyglądał ślub Seher i Yamana!

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Mamy wyliczenia - oto prognoza podwyżek emerytur od marca [4.12.2023 r.] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Taki jest slang policyjny - zrozumiesz te słowa? Tak porozumiewają się policjanci [4.12.2023 r.] Każda grupa zawodowa używa specyficznych słów i zwrotów, które tworzą pewien zrozumiały tylko dla nich żargon. Tak jest również we wszystkich służbach mundurowych. Funkcjonariusze policji także używają swego rodzaju slangu. Przeczytajcie, jak komunikują się podczas rozmów policjanci. 📢 41-letni Yaman z serialu "Dziedzictwo". Tak na co dzień wygląda Halil İbrahim Ceyhan [4.12.2023 r.] Halil İbrahim Ceyhan zyskał większą popularność dzięki serialowi "Dziedzictwo". Rola stanowczego i charyzmatycznego Yamana najwyraźniej została doceniona, bo jakiś czas później aktor został zakontraktowany do tureckiego serialu, za którego produkcję odpowiada telewizja FOX. Jaki na co dzień jest Halil İbrahim Ceyhan? Zobaczcie jego zdjęcia w galerii i posłuchajcie jak śpiewa! 📢 Osoby mające takie przypadłości nie mogą jeść jajek. To może zaszkodzić ich zdrowiu [4.12.2023 r.] Poprawiają pracę mózgu, są dobre na kości, korzystnie wpływają na wzrok. Jajka niosą wiele korzyści dla naszego organizmu, a ich regularne spożywanie może zapewnić dobre zdrowie. Istnieje jednak grupa osób, które nie powinny jeść jajek. Szczególnie z takimi przypadłościami. Sprawdź, co dzieje się z organizmem, gdy jesz jajka.

📢 Lód załamał się pod mężczyzną na jeziorze Jezuickim pod Bydgoszczą. Z wody wyciągnęli go strażacy Spacerowicz, który chodził po tafli zamarzniętego jeziora Jezuickiego i wpadł do wody, został wyciągnięty. W akcji brali udział, między innymi strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodnego i Nurkowego. 📢 Kalendarz dni wolnych na 2024 rok. Można przebierać w długich weekendach! [4.12.2023 r.] Jeśli szykujesz się do planowania dni urlopowych na 2024, warto dokładnie przyjrzeć się kalendarzowi. W przyszłym roku szykuje się masa długich weekendów. Jeśli dodasz do nich 1-2 dni urlopu, zyskasz sporo wolnego. Szansa na dłuższy odpoczynek możliwa jest już na początku roku. Zobacz w galerii, kiedy wypadają dni wolne w 2024 i jak układają się w długie weekendy. 📢 VII Rodzinny Bieg Mikołajkowy na Górzyskowie w Bydgoszczy. Zobacz zdjęcia! Rodzinny Bieg Mikołajkowy odbył się w Bydgoszczy po raz siódmy. W niedzielę, 3 grudnia, mieszkańcy ubrani w mikołajkowe czapki pobiegli, by promować sport i zdrowie. Zdjęcia z tego wydarzenia znajdą Państwo w naszej fotogalerii.

📢 Motomikołaje wyruszyli z prezentami dla dzieci z bydgoskich szpitali [zdjęcia] Od kilku tygodni grupa bydgoskich Motomikołajów przygotowywała paczki dla ciężko chorych dzieci, które spędzają mikołajki w szpitalach. W niedzielę, 3 grudnia, odbył się wielki finał akcji, w której grupa Motomikołaje Bydgoszcz odwiedziła z prezentami dzieci ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Jurasza i Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy. Mamy zdjęcia Motomikołajów tuż przed tym, jak wyruszyli do bydgoskich szpitali.

📢 Działki ROD na sprzedaż po sezonie. Tyle trzeba zapłacić w Bydgoszczy i okolicy [ceny, zdjęcia] Przeglądamy oferty działek rekreacyjnych z Bydgoszczy i okolic. Ile w grudniu 2023 roku trzeba zapłacić za działkę w rejonie Bydgoszczy? W galerii znajdziesz przykładowe oferty (zarówno działek ROD jak i z własną księgą wieczystą), które pojawiły się na stronie otodom.pl. Po zdjęciami zamieszczamy ceny oraz najważniejsze informacje. 📢 Góralski dom Kamila Stocha w Zębie. Tak wielki skoczek mieszka i żyje z ukochaną żoną Ewą - zdjęcia Drewniany pałac jak z bajki, fantastyczne widoki dookoła i piękny ogród - tak mieszkają w Zębie Kamil Stoch i jego ukochana Ewa. Zaglądamy do domu wielkiego skoczka, a tam połączenie nowoczesności i góralskich tradycji. Tak mieszka Kamil Stoch - zobaczcie zdjęcia jego drewnianego pałacu.

📢 Zatopiona przez Jezioro Czorsztyńskie wieś Stare Maniowy. Zobacz, jak wyglądała przed zalaniem [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Na dnie Jeziora Czorsztyńskiego leży zatopiona wieś Stare Maniowy. Mieszkańcy wsi zostali przesiedleni, a w jej miejscu powstało jezioro, które ma zabezpieczać rejon w dolinie Dunajca przed skutkami powodzi. Ostatni mieszkańcy opuścili wieś na początku lat 90. Zobaczcie, jak wyglądała dawniej ta nieistniejąca już miejscowość.

📢 Jarmark Bożonarodzeniowy Bydgoszczy. Tak było w fordońskim Hangarze Kultury - zdjęcia Wyroby rękodzielnicze, występy artystyczne i wiele innych atrakcji - w sobotę (2 grudnia) - w Hangarze Kultury przy ul. Piwnika Ponurego 10 w Fordonie odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy. 📢 Praca w Bydgoszczy - grudzień 2023. Od minimalnej pensji, do 7600 zł brutto [nowe oferty] Sprawdzamy oferty pracy, które na początku grudnia 2023 są dostępne w bazie Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy. Znajdziemy tu między innymi propozycje pracy dla masażysty, magazyniera, kierowcy w Instytucie Pamięci Narodowej, dyspozytora medycznego, pomocnika stolarza, spawacza czy sprzątaczki. Niektórzy pracodawcy już za miesiąc będą musieli zweryfikować stawki, bo rośnie płaca minimalna. Ile można zarobić? Sprawdźcie oferty w galerii.

📢 Tak wyglądało codzienne życie w Bydgoszczy 70 lat temu. Zobacz zdjęcia publikowane w ówczesnej bydgoskiej prasie Grudzień zawsze był okresem przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia i sylwestra, a tym samym wzmożonych zakupów. Co kupowano siedem dekad temu na prezenty? Jakie były świąteczne oferty handlu? Warto pamiętać, że choinki były wówczas wyłącznie naturalne, z lasu. Świąteczny nastrój tworzył dodatkowo śnieg, który praktycznie zawsze pojawiał się w grudniu. Prócz tego trwało tzw. normalne życie. Wszystkie zdjęcia pochodzą z „Ilustrowanego Kuriera Polskiego". 📢 Jarmark świąteczny w Bydgoszczy 2023. Tyle kosztują oscypki, grzane wino i karuzele Bydgoszczanie pokochali coroczny jarmark bożonarodzeniowy, który jest organizowany na Starym Mieście. Najwięcej odwiedzających było w dzień otwarcia, ale teraz tłumy wcale nie są o wiele mniejsze. Czy jest drożej, niż przed rokiem? Sprawdziliśmy.

📢 Bydgoszcz ma prawie najwięcej komunalnych pustostanów. Więcej ma tylko Łódź Według badań, w Bydgoszczy jest 18,4 procenta pustostanów z zasobu komunalnego wśród największych polskich miast. Wyprzedza nas tylko Łódź ponad jedną piątą mieszkań.

📢 Taka na co dzień jest Sylwia Bomba z "Gogglebox. Przed telewizorem". Zobacz, jak wygląda prywatnie! Sylwia Bomba to gwiazda programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Celebrytka chętnie dzieli się z fanami swoim życiem prywatnym Sprawdziliśmy, jaka na co dzień jest Sylwia Bomba. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia! 📢 Tak wyglądają teraz uczestnicy Big Brother. Niektórzy bardzo się zmienili - zobaczcie zdjęcia Big Brother to show, które cieszyło się przed laty niesamowitą popularnością. W 2001 roku niemal każdy Polak znał bohaterów pierwszej edycji programu. Zobacz, jak teraz wyglądają niektórzy z nich. Przypominamy też zdjęcia z pierwszej edycji programu.

📢 Tak mieszka Agnieszka Kaczorowska wraz z mężem i dziećmi. Wnętrza domu robią wrażenie Agnieszka Kaczorowska-Pela i Maciej Pela od blisko dwóch lat są małżeństwem, a para doczekała się także dwójki dzieci. Maciej Pela zdradził, że dom jest sporych rozmiarów. 📢 Oznaki toksycznego związku. Tych cech partnera lepiej nie lekceważ - zobacz! Toksyczny związek niektóre osoby definiują jako ten, w którym jedna lub dwie osoby odczuwają więcej cierpienia niż radości lub taki, w którym pojawia się rutyna i mniej czasu na podzielenie się swoimi emocjami i uczuciami. Należy jednak pamiętać, że w każdym związku bywają trudniejsze momenty i warto sprawdzić, czy relacja już z pewnością spisana jest na straty. W naszej galerii dowiesz się, jak rozpoznać, czy twój związek jest toksyczny! 📢 Tym możesz zastąpić tradycyjną panierkę w kotlecie schabowym. Oto najlepsze zamienniki bułki tartej Istnieje wiele powodów, dla których warto zamienić bułkę tartą w przepisach na kotlety. Zdrowe panierki mają mniej kalorii i są bardziej wartościowe niż bułka tarta.

📢 Zosia z serialu "Rodzinka.pl". Emilia Dankwa zachwyca urodą i zmieniła się nie do poznania Emilia Dankwa stała się sławna dzięki roli Zosi w serialu "Rodzinka.pl". Widzowie pokochali ją od pierwszego wejrzenia. Nic dziwnego! Jest bardzo śliczną dziewczyną, a w znanej produkcji pokazała również swój charakterek. Należy do grona polskich aktorek młodego pokolenia i dobrze radzi sobie w świecie show-biznesu. W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniła się w piękną nastolatkę! 📢 Pokrzywa - tak wpływa na nasz organizm. Oto powody, dla których powinieneś zacząć ją spożywać Pokrzywa często kojarzy nam się z dzieciństwem, kiedy to zajmowała miejsce wroga, a naszą jedyną bronią był kij. Od niedawna należy do grona najczęściej wykorzystywanych ziół, a to dlatego, iż wykazuje korzystny wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu. O tym, jakie pokrzywa ma właściwości oraz jak zrobić z niej napar i sok dowiesz się w naszej galerii!

📢 Katarzyna Cichopek - tak zmieniała się przez lata. Zobacz na zdjęciach, ja wyglądała w przeszłości Katarzyna Cichopek od ponad 20 lat występuje w serialu "M jak miłość", gdzie wciela się w rolę Kingi Zduńskiej. W trakcie swojej bogatej kariery prowadziła również wiele programów rozrywkowych, festiwali i koncertów. Nie da się ukryć, że popularna aktorka wygląda dziś zupełnie inaczej niż na początku swojej zawodowej kariery. Zobacz, jak Katarzyna Cichopek zmieniła się w ciągu ostatnich dwudziestu lat. 📢 Małgorzata Ohme - tak mieszka. Dom w Milanówku z basenem i pięknym ogrodem Małgorzata Ohme pod koniec czerwca straciła pracę w "Dzień dobry TVN". Dziennikarka nie kryła rozczarowania decyzją władz stacji, ale już kilka dni później nagrała pierwszy podcast na swoim kanale Lajf noł makeup. Wolne chwile spędza w swoim pięknym domu w Milanówku pod Warszawą, w którym może liczyć na towarzystwo ukochanych psów. Zobacz, jak wyglądają wnętrza domu Małgorzaty Ohme!

📢 Choroba Alzheimera - zwróć uwagę na te symptomy! Takie są pierwsze objawy tej groźnej choroby Alzheimer wbrew obiegowej opinii, nie jest naturalnym skutkiem starzenia się człowieka i degradacji mózgu związanej z wiekiem. Uważa się jednak, że wiek jest istotnym czynnikiem ryzyka wystąpienia tej choroby. Alzheimer to zwyrodnienie układu nerwowego, które prowadzi do otępienia i może wystąpić już u osób po 60. roku życia. Są pewne symptomy, które mogą wskazywać, że Alzheimer rozwija się u chorego. Jak rozpoznać chorobę i co zrobić, jeśli podejrzewamy rozwój Alzheimera? 📢 Alutka z serialu Rodzina Zastępcza - tak teraz wygląda. Zobacz, jak zmieniła się Joanna Trzepiecińska Joanna Trzepiecińska zagrała w wielu filmach i serialach, ale największą popularność przyniosła jej rola Alutki w "Rodzinie zastępczej". Losy rodziny Kwiatkowskich oraz ich sąsiadów śledziły miliony Polaków. W tym roku mija czternaście lat od zakończenia emisji "Rodziny zastępczej". Przypominamy, jak wyglądała serialowa Alutka i jak wygląda obecnie. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Edyta Olszówka - tak wyglądała jako młodziutka dziewczyna. Zachwycała urodą - zdjęcia Edyta Olszówka to polska aktorka, urodzona 15 grudnia 1971 roku. Jej sceniczny debiut przypadł na rok 1993, kiedy występowała w II Konkursie Teatrów Ogródkowych. Zanim zdobyła rozpoznawalność i popularność, występowała z sukcesami na wielu scenach teatralnych. Mamy zdjęcia Edyty Olszówki zanim stała się rozpoznawalna. Zobaczcie, jak wyglądała jak młodziutka dziewczyna. 📢 E-papieros - tak wykańcza organizm. Lista negatywnych skutków, o których możesz nie wiedzieć W przypadku nowych urządzeń do podgrzewania tytoniu, wciąż nie poznano efektów długotrwałego ich użytkowania. Z prostej przyczyny – są zbyt krótko na rynku. E-papierosy w ostatnich latach zdobyły sporą popularność. Sięgają po nie ludzie młodzi, którzy nie do końca mają świadomość, jak negatywne skutki używanie e-papierosów może powodować w ich organizmie i zachowaniu. Używasz e-papierosów? Takie mogą być tego konsekwencje - zobacz listę schorzeń przygotowaną przez Główny Inspektorat Sanitarny.

📢 Maryla Rodowicz - tyle ma lat. Tak zmieniała się przez ostatnie 50 lat na polskiej scenie Maryla Rodowicz skończyła 77 lat. Piosenkarka swoje urodziny świętowała 7 grudnia 2022 roku. To jedna z najpopularniejszych piosenkarek w historii polskiej muzyki rozrywkowej, uważana także za ikonę polskiej muzyki rozrywkowej i największą gwiazdę rodzimego show-biznesu. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia z lat jej młodości. Zobaczcie, jak zmieniła się Maryla Rodowicz od lat 70. ub. wieku. 📢 Justyna Kowalczyk - tak mieszka. Na zdjęciach widać dom z widokiem na góry Justyna Kowalczyk to najbardziej zasłużona polska biegaczka narciarska. Jest jedną z dwóch biegaczek w historii, które aż trzykrotnie zdobyły Puchar Świata w biegach narciarskich. Na co dzień mieszka w pięknym domu z widokiem na góry! 📢 Aleksandra Kwaśniewska - stylizacje na zdjęciach. Tak się ubiera córka byłego prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewska i jej styl - tak ubiera się córka byłej pary prezydenckiej. W galerii zamieszczamy kilkanaście przykładowych stylizacji, w których pojawiała się Aleksandra Kwaśniewska na przestrzeni ostatnich lat. Sama Kwaśniewska kiedyś przyznała, że do mody specjalnie nie przywiązuje uwagi i stawia na ekologię. Jak podobają się Wam jej kreacje? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Takie są ceny w stołówce sejmowej - jest dużo taniej niż w bydgoskich barach mlecznych Sprawdziliśmy, co można zjeść w sejmowej stołówce i ile kosztują posiłki. Dla porównania podajemy ceny podobnych dań, które serwowane są w bydgoskich barach mlecznych (a te - pamiętajmy - są tańsze niż stołeczne). W Sejmie sporo się zmienia, ale nie jedno - parlamentarzyści nadal stołują się w gmachu przy ul. Wiejskiej, wydając przy tym mniej niż "zwykli" obywatele, odwiedzający niewyszukane lokale gastronomiczne.

📢 Telenowela "Zakazany owoc". Cagatay zarzuca Yildiz zdradę - streszczenia serialu Przeczytaj, co wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" na początku grudnia. Streszczenia tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" zamieszczamy w galerii. Kumru podpuszcza Cagataya mówiąc, że jej ojciec ma romans z Yildiz... Cagatay, podjudzony przez Kumru, w sądzie zarzuca Yildiz zdradę! Serial można oglądać na antenie TVP 2 od poniedziałku do piątku o godzinie 17.15.

📢 "Dziedzictwo" - Yaman i Seher znikną z serialu! Co się stało, kto ich zastąpi? Zobacz informacje i zdjęcia Z planu tureckiego serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") odchodzi kolejny aktor. To Halil İbrahim Ceyhan, odtwórca głównej męskiej roli, czyli Yaman! Przypomnijmy, że wcześniej - i to z hukiem - serial opuściła Sıla Türkoğlu, czyli Seher. Sprawdzamy, dlaczego aktorzy znikają z serialu "Dziedzictwo" i kto ich zastąpi w telenoweli. Oto najnowsze doniesienia medialne. 📢 Rajskie wakacje Anny Muchy. Aktorka wypoczywa i eksponuje boskie ciało Anna Mucha jest jedną z najbardziej seksownych polskich aktorek. Gwiazda serialu "M jak miłość" regularnie publikuje w swoich mediach społecznościowych gorące zdjęcia, które rozgrzewają internautów do czerwoności. Przejrzeliśmy wakacyjne zdjęcia aktorki, na których Anna Mucha eksponuje swoje zgrabne ciało. Zobaczcie, jak wypoczywa 43-latka!

📢 Telenowela "Zakazany owoc". Dogan chce ślubu z Yildiz! To wydarzy się w grudniu W grudniu widzów serialu "Zakazany owoc" czeka sporo zwrotów akcji. Cagatay proponuje Ender sojusz w walce z Doganem. Ten z kolei oznajmi, że chce poślubić Yildiz! Streszczenia odcinków, które zostaną wyemitowane do środy, 13 grudnia, zamieszczamy w galerii. Telenowelę "Zakazany owoc" ("Yasak elma") można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie TVP 2 (o 17.15).

📢 Fordon może stać się bydgoskim "Kazimierzem". Wielka rewitalizacja dawnego miasteczka to tylko początek Prace rewitalizacyjne na nabrzeżu Fordonu dobiegły końca. Jest przystań, pirs, ławeczki, plac zabaw, siłownia i pumptrack. Zmienił się też fordoński rynek, a usytuowany po sąsiedzku gmach aresztu śledczego zyskał dwa murale. Właściciela zmieniła też synagoga, która poszła w ręce zapalonych społeczników.

📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje marszałek sejmu i pilotka myśliwca MiG-29. Tak mieszka Szymon Hołownia z żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu.

📢 Schron przeciwatomowy w Krąpiewie ciągle na sprzedaż. Można go kupić za ponad milion złotych Przeciwatomowy schron o dawnym kryptonimie "Kotwica" w podbydgoskim Krąpiewie wciąż jest na sprzedaż za ponad milion złotych. Chętni dzwonią do współwłaściciela, ale konkretnych ofert brak. Bydgoszczanin oferuje też na sprzedaż 130-letni statek "Jantar", który na dobre wrósł w krajobraz Starego Portu w Bydgoszczy.

📢 Wydział Medyczny na Politechnice Bydgoskiej został oficjalnie otwarty - mamy zdjęcia To ważny i historyczny moment dla Politechniki Bydgoskiej. W piątek (1 grudnia) uczelnia oficjalnie ogłosiła otwarcie Wydziału Medycznego. Będzie to dziewiąty wydział w strukturach fordońskiej uczelni. Pokieruje nim prof. dr hab. n. med. Małgorzata Tafil-Klawe, dziekan nowego wydziału.

📢 Stroik świąteczny na cmentarz – pomysły na wyjątkową dekorację. Wybraliśmy najpiękniejsze kompozycje na grób na Boże Narodzenie 2023 Stroik świąteczny na cmentarz to piękna dekoracja pomnika na Boże Narodzenie. Zobacz, jak wyjątkowo można ozdobić płyty nagrobne i uczcić pamięć bliskich w tym ważnym czasie. Przedstawiliśmy w galerii piękne świąteczne stroiki na grób, które przystroją groby rodziny i przyjaciół. 📢 Oto kalendarz dni wolnych w 2024. To będzie rok długich weekendów - zobacz listę Sprawdzamy kalendarz dni wolnych w 2024 roku. Sporo świąt wypada korzystnie (z punktu widzenia osób, które nie pracują w sobotę i niedzielę). W przyszłym roku szykuje się dużo długich weekendów. Sprawdź, w jakie dni wypada majówka, Święto Wojska Polskiego oraz inne wolne dni. Jest szansa, by zaplanować dłuższy odpoczynek wykorzystując niewielką liczbę dni urlopowych.

📢 To były derby! Mecze Polonii z Apatorem wzbudzały wielkie emocje. Zobaczcie archiwalne zdjęcia Dla kibiców z Bydgoszcz i Torunia były to najważniejsze mecze w sezonie. Derby Pomorza to kawał historii. 📢 Torowisko tramwajowe na Babiej Wsi w Bydgoszczy nieczynne od 6 lat. Zamiast tramwajów na torach są krzaki Po sześciu latach od zamknięcia torowiska na Babiej Wsi nic się nie zmieniło. Teren po winowajcy zamieszania - wykopie pod apartamentowiec Nordic Astrum - zarasta krzakami, mimo że już w połowie tego roku miało być gotowe pozwolenie na budowę. Bez muru oporowego i rozwiązania problemu z napływającą wodą, miasto nowego torowiska nie zamierza budować. 📢 Jest upadłość układowa spółki Dom M4! Mieszkania w Fordonie zostaną dokończone, ale klienci muszą dopłacić Niektórzy klienci bydgoskiego dewelopera czekają na swoje mieszkania od 2014 roku. W końcu w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy zapadło orzeczenie, zgodnie z którym spółka budowlana ogłasza formalnie upadłość. Plus dla klientów jest taki, że inwestycję po niej można będzie dokończyć. Sfinansuje ją firma ze Śląska, tyle że za dopłatą.

📢 Najpiękniejsze komody do salonu – zobacz 10 wyjątkowych modeli. Meble, które zachwycą gości. Te komody są najmodniejsze Szukasz modnej komody do salonu, która stanie się wyjątkową ozdobą wnętrza? To spore wyzwanie, bo wybór w sklepach może przyprawić o zawrót głowy. Koniecznie więc zobacz w naszej galerii 10 mebli, które są teraz najmodniejsze. Te komody warto postawić w salonie, bo są najchętniej wybierane przez architektów w projektach wnętrz w 2023 roku. 📢 Budowlanka przygotowuje "Szlachetną Paczkę". Pomoc trafi do samotnej mamy z pięciorgiem dzieci [zdjęcia, wideo] Społeczność Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy włączyła się w "Szlachetną Paczkę". Chce pomóc samotnej mamie z pięciorgiem dzieci. Potrzeby tej rodziny nie są wygórowane. To łóżko piętrowe dla dzieci, środki czystości i buty. 📢 Horoskop finansowy na grudzień 2023. Na te znaki zodiaku czekają duże pieniądze [lista] Podwyżka, nagroda od pracodawcy, świąteczna premia, a może zastrzyk gotówki od najbliższych na święta? Jedno jest pewne - w grudniu 2023 niektóre znaki zodiaku nie będą narzekać na biedę. To będzie miesiąc dobrych inwestycji! Zobaczcie horoskop finansowy na grudzień 2023.

📢 Park Kulturowy Stare Miasto w Bydgoszczy działa od ponad miesiąca. Co z reklamami i zabudową? Miało być pięknie, ale do końca nie jest. Uchwała o Parku Kulturowym Stare Miasto, której zapisy weszły w życie 8 października, miała doprowadzić serce Bydgoszczy do estetycznego wyglądu. Nie w każdym wypadku jednak działa. 📢 Wiemy, kiedy koniec utrudnień na Toruńskiej i Fordońskiej w Bydgoszczy. Znamy datę powrotu tramwajów na ul. Perłową W najbliższych dniach wykonawca budowy dwóch nowych mostów nad Brdą planuje udostępnić do ruchu przebudowane jezdnie ulic Toruńskiej i Fordońskiej, a tramwaje mają zacząć kursować torowiskiem na ul. Perłowej. Wszystkie zmiany, etapami, będą wprowadzone do 9 grudnia.

📢 Pierogi na wigilię. Przepisy na pyszne pierogi oraz na farsz do pierogów na Boże Narodzenie Pierogi to potrawa, która powinna znaleźć się na każdym wigilijnym stole. Ich przyrządzenie nie jest szczególnie trudne, ale kluczem do stworzenia pysznych pierogów jest miękkie ciasto i odpowiednio przyrządzony farsz. Podpowiadamy, jak przyrządzić pierogi na wigilię, jak zrobić delikatne i smaczne ciasto oraz podajemy sprawdzone przepisy na farsz do wigilijnych pierogów.

📢 Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są w nowym domu. Ich willa to dzieło architekta gwiazd! I stało się! Aktorka i prezenterka telewizyjna Katarzyna Cichopek oraz dziennikarz i prezenter redakcji sportowej TVP Maciej Kurzajewski w końcu przeprowadzili się do nowego domu. Gwiazda "M jak Miłość" niedawno pochwaliła się zdjęciami wnętrz na Instagramie. Internauci oszaleli na punkcie jej kuchni i innych pomieszczeń. Wnętrza domu Cichopek i Kurzajewskiego stworzył ceniony architekt gwiazd! 📢 Sułtanka Hürrem pokazuje ciało. Fani są zachwyceni formą Meryem Uzerli - zdjęcia Po sukcesie, jaki odniósł serial "Wspaniałe stulecie" aktorska kariera Meryem Uzerli się zatrzymała, ale gwiazda nie daje o sobie zapomnieć. Cały czas wzbudza spore zainteresowanie prasy, współpracuje z dużymi markami modowymi, a jej konto na Instagramie obserwuje ponad 7,5 miliona osób. Uzerli urodziła dwójkę dzieci, niedawno skończyła 40 lat i jak widać na zdjęciach jest w świetnej formie! Sami zobaczcie w naszej galerii.

📢 Ana del Rey grała Trini w serialu "Akacjowa 38" - tak umrze bohaterka telenoweli. Prywatne zdjęcia aktorki [2.11.2023 r.] Ana del Rey to hiszpańska aktorka, która przez cztery lata wcielała się w rolę Trini w popularnym serialu "Akacjowa 38". W 2019 roku zakończyła współpracę z producentami telenoweli, a scenarzyści uśmiercili jej postać. Jak zginie Trini? Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak zniknie postać Trinidad z "Akacjowej 38", zajrzyj do galerii zdjęć - znajdziesz tam galerię prywatnych fotografii urzekającej urodą Any del Rey.

📢 Manuela z telenoweli "Akacjowa 38" - taka jest aktorka Sheyla Fariña. Zmaga się z poważną chorobą [2.11.2023 r.] Sheyla Farina to 37-letnia hiszpańska aktorka, która polscy telewidzowie będą poznawać jako Manuelę w serialu "Akacjowa 38". Ta telewizyjna produkcja na antenie TVP 2 zastąpiła turecką telenowelę pt. "Zranione ptaki". Poniżej interesujące szczegóły na temat urodziwej aktorki, a w galerii zdjęć - prywatne fotki serialowej Manueli Manzano.

📢 Big Brother - uczestnicy pierwszej edycji. Tacy byli kiedyś, a tak wyglądają teraz Big Brother (pol. Wielki Brat) to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Bohaterowie zyskali sympatię widzów, a na transmisję "Big Brothera" przed telewizorami zasiadały całe rodziny. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie tego programu, jak wyglądają dziś oraz jak wyglądali ponad 20 lat temu! 📢 To ona w "Dziedzictwie" zagrała Seher. Odeszła w atmosferze skandalu. Sıla Türkoğlu prywatnie Główny wątek serialu "Dziedzictwo", który mogą oglądać widzowie TVP 1 kręci się wokół relacji Seher (Sıla Türkoğlu) i Yamana (Halil İbrahim Ceyhan). Urocza turecka aktorka pojawiła się w dwóch pierwszych sezonach i opuściła produkcję w atmosferze skandalu. Jaka prywatnie jest Sıla Türkoğlu)? Zobaczcie w galerii zdjęcia, którymi dzieli się z fanami w mediach społecznościowych.

📢 Tak w środku wygląda rezydencja Wojciecha Modesta Amaro. Oranżeria, kaplica i piękny ogród pełen kwiatów Wojciech Modest Amaro jest prawdopodobnie najbardziej znanym polskim restauratorem. Założona przez niego restauracja Atelier Amaro była pierwszą w Polsce, która uzyskała gwiazdkę Michelin. Amaro był również jurorem kulinarnego reality show Top Chef. Jakiś czas temu zrezygnował z dotychczasowego życia, sprzedał swoje restauracje i przeprowadził się na farmę, gdzie m.in. organizuje kolacje, których koszt przekracza 1000 złotych. Zobacz, jak wygląda prywatna farma Wojciecha Modesta Amaro w Dębówce pod Warszawą.

📢 Te znaki zodiaku wygrywają najczęściej w Lotto i Eurojackpot! Im horoskop daje szansę na wygraną Które znaki zodiaku mają najwięcej szczęścia w grach losowych? A którym los nie sprzyja? Według astrologii osoby spod niektórych znaków zodiaku mają więcej szczęścia niż inne w grach typu Lotto czy Eurojackpot. Sprawdź koniecznie!

