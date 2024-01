Program "Ciepłe mieszkania II" w Bydgoszczy. Czas na składanie deklaracji mija w środę, 24 stycznia

Dla kogo jest program?

Poziomy dofinansowania

Podstawowy – osoby fizyczne o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 135 000 zł. Przewidziana dotacja do 16,5 tys. zł (do 30% kosztów kwalifikowanych); podwyższony – osoby fizyczne w gospodarstwie wieloosobowym o dochodzie do 1 894 zł (na jednego członka gospodarstwa), a w gospodarstwie jednoosobowym do 2 651 zł. Przewidziana dotacja do 27,5 tys. zł (do 60% kosztów kwalifikowanych); najwyższy – osoby fizyczne z dochodem do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (na jednego członka gospodarstwa) lub 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Przewidziana dotacja do 41 tys. zł (do 90% kosztów kwalifikowanych).