Pracownica sklepu w Bydgoszczy skarży się na zimno. Ile musi wynosić minimalna temperatura w miejscu pracy?

- Piszę do Państwa, bo już sama nie wiem do kogo mam się zgłosić - tymi słowami rozpoczyna się wiadomość do naszej redakcji zdesperowanej pracownicy jednego ze sklepów na terenie Centrum Handlowego Focus w Bydgoszczy.

Kobieta skarży się, że przy panujących od kilku dni mrozach, w Focusie jest problem z ogrzewaniem.

- Pracodawca robi co może i mamy włączone ogrzewanie na maksa. Niestety pracujemy na parterze i blisko drzwi wejściowych do galerii a klimatyzacja nie działa już od dawna. W sklepie mamy 11 stopni, chodzimy w czapkach i szalikach - relacjonuje nasza Czytelniczka.

Kobieta twierdzi, że telefonicznie zgłaszała problem do dyrekcji Centrum Handlowego Focus, ale bez skutku. - Ciągłe prośby o naprawę nie przynoszą efektów. Dzwoniłam do pani manager, która zastępuje dyrektora, nagrałam się na sekretarkę. Pomimo wielu skarg i próśb, nie ma odzewu - pisze pracownica sklepu.