Prace na jezdni przy ul. Akademickiej. W Bydgoszczy drobnych napraw jest więcej

– Zauważyłem dziś z tramwaju, że robotnicy prowadzili prace przy asfalcie wokół studzienek na ul. Akademickiej, niedaleko przystanku Akademicka/Kaliskiego. To ważna trasa dla mieszkańców Fordonu, więc nawet jeśli to drobne roboty, to zawsze dodatkowe utrudnienia dla kierowców. Zdziwiłem się, bo to stosunkowo nowa droga, oddana kilka lat temu, a już jest problem z zapadniętymi studzienkami? – pyta pasażer.

Prace przy ul. Akademickiej wykonywano podczas budowy nowej linii tramwajowej do Fordonu, a ta inwestycja zakończyła się w 2016 roku. W środę rzeczywiście na miejscu kierowcy i piesi musieli bardziej uważać, ale już dzień później po drogowcach w pobliżu nie było śladu.

– Prowadzimy podobne prace w całym mieście. Jeżeli były tam utrudnienia, to nie trwały długo. Nic większego na Akademickiej nie planujemy, nie ma takiej potrzeby. Cały czas cztery brygady jeżdżą po mieście, wykonują cząstkowe remontowe prace w różnych lokalizacjach na różnych ulicach – wyjaśnia Tomasz Okoński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

Nawet w przypadku mniejszych prac informacje o ich prowadzeniu pojawiają się czasem na profilu ZDMiKP w mediach społecznościowych. Pod koniec lutego informowano m.in. o naprawach nawierzchni na ul. Jana Pawła II, Nakielskiej, Podmiejskiej i Srebrnej.