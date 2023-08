Pożar przy Rycerskiej w Bydgoszczy. Ogień w budynku dawnego dworca towarowego [zdjęcia, wideo]

Wstępna przyczyna - zaprószenie ognia!

Budynek dawnego dworca towarowego w Bydgoszczy

Jak czytamy na stronie bydgoszcz.pl: Budynek dworca towarowego powstał około 1912 roku. Gmach z częścią administracyjną zamykający perspektywę ul. Zygmunta Augusta założony został na planie prostokąta o podstawie około 74 metrów. Dobudowano do niego dwa skrzydła z rampami przylegające do torów po stronie północnej (część przeznaczona do załadunku ) i południowej (do rozładunku). Budynek wyposażono w oświetlenie, wodociąg i ogrzewanie parowe. Wybrukowano wokół niego wszystkie drogi i place. Dworzec posiadał 6 zadaszonych torów. W ciągu jednego dnia dokonywano przeładunku około 400 ton towarów. Obiekt miał charakter stacji czołowej – tory wybiegały tylko w jedną stronę, w kierunku ulicy Gdańskiej. Główny gmach w środkowej części liczy 2 kondygnacje oraz poddasze. Wejście zostało zwieńczone szczytem. W poddasze wkomponowano dwie lukarny. Część z głównym wejściem zdobiona jest pilastrami. Dach pokryto dachówką. Skrajne części obiektu są jednokondygnacyjne. W budynku frontowym przez lata funkcjonował m.in. skład celny a także lokale mieszkalne.