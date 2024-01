Potrawy na stół wielkanocny. Tego nie powinno zabraknąć w Wielkanoc - lista

Tradycyjne potrawy wielkanocne - oto lista

Wielkanoc to również słodkie wypieki . Na polskich stołach w tym czasie pojawią się m.in.: babka wielkanocna, sernik, makowiec, pascha, mazurek.

Wielkanoc - niedziela po pierwszej wiosennej pełni księżyca

Wielkanoc, to najważniejsze święto obchodzone przez chrześcijan. Osoby wierzące wspominają w tym czasie mękę Jezusa, jego śmierć i czczą zmartwychwstanie. Święta Zmartwychwstania Pańskiego poprzedza okres postu. Wielki Post trwa od środy popielcowej do Wielkiej Soboty.

Data świąt wielkanocnych została wyznaczona w 325 roku podczas soboru nicejskiego. Ustalono, że Wielkanoc będzie obchodzona w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Wielkanoc jest świętem ruchomym, które może wypaść pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia. W 2023 roku niedziela wielkanocna wypada 9 kwietnia.

Warto wiedzieć. W te dni Wielkanoc wypadnie w kolejnych latach:

2024 - 31 marca

2025 - 20 kwietnia

2026 - 5 kwietnia

Święconka to nieodłączny element świąt wielkanocnych. Pokarmy święcimy w Wielką Sobotę. Niektóre produkty koniecznie powinniśmy do niej włożyć, a inne możemy dodać według własnego uznania lub tradycji rodzinnych. W naszej galerii dowiesz się, co powinno znaleźć się w koszyczku wielkanocnym!