Poszło o kobietę. Michał W. z Bydgoszczy skazany na 10 lat więzienia. Prokuratura chciała 25 lat

- Chcemy poddać weryfikacji to orzeczenie, które we fragmencie dotyczącym wymiaru kary powinno być zmodyfikowane - mówi prok. Dariusz Bebyn, szef Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ. - Czy tak się stanie, nie wiadomo, ale faktycznie chcemy podjąć próbę polemiki z tym wyrokiem.

Agresor i ofiara znali się

Do tego zdarzenia doszło około godziny 19.30. Kiedy o sprawie zawiadomiono policję, do akcji wkroczyli kryminalni. Jeszcze tego samego wieczora wpadli na trop agresora.

Michał W. uciekł do znajomych

- Kryminalni zaczęli zbierać dokładne informacje na jego temat. Mężczyzna ukrywał się przed funkcjonariuszami. Niemniej jednak, nie długo - informowała bydgoska policja. Przed godziną 22 mundurowi namierzyli go w jednym z fordońskich mieszkań.- Podczas zatrzymywania mężczyzna był agresywny. Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu. Kryminalni odnaleźli i zabezpieczyli też nóż. Dalej sprawą zajęli się śledczy z bydgoskiej komendy, którzy zgromadzony materiał przekazali do prokuratury - to informacje przekazane w tej sprawie przez policję.