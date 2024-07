Policjant z Bydgoszczy udzielił pomocy medycznej mężczyźnie we Władysławowie. Wzorowa postawa funkcjonariusza

Podkomisarz Jan Duszyński w ubiegłym tygodniu przebywał z rodziną nad morzem. Około południa, na terenie jednego z ośrodków wypoczynkowych we Władysławowie, zauważył wracającego z plaży mężczyznę, którzy trzymał się za klatkę piersiową, chwiał się na nogach i miał wyraźne problemy z oddychaniem. Gdy policjant zapytał go, czy potrzebuje pomocy, tylko skinął głową.

– Funkcjonariusz wezwał pogotowie kontaktując się z operatorem numeru 112. W trakcie rozmowy poszkodowany upadł, tracąc oddech. Nie było czasu do namysłu. Podkomisarz Jan Duszyński przystąpił do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, po której 60-latkowi przywrócono oddech. Następnie, funkcjonariusz ułożył mężczyznę w bezpiecznej pozycji oczekując na medyków. Na miejsce przybyli druhowie OSP z Władysławowa oraz załoga karetki pogotowia, a następnie Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Poszkodowany został przewieziony do szpitala – przekazuje mł. insp. Monika Chlebicz, rzeczniczka prasowa Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.