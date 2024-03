Policjanci w Ciechocinku ścigali kierowcę, który nie zatrzymał się do kontroli. Był pod wpływem alkoholu

W czwartek (28.03) w Ciechocinku dzielnicowi zauważyli za kierownicą volkswagena znanego im mężczyznę. Z ich wiedzy wynikało, że może posiadać sądowy zakaz kierowania pojazdami. Policjanci dali kierowcy sygnał do zatrzymania się. Ten zignorował ich polecenia i gwałtownie przyśpieszył.

Funkcjonariusze rozpoczęli pościg za samochodem. Po kilku minutach policjanci zatrzymali pojazd i szybko wyszło na jaw, co było powodem takiego zachowania kierowcy. 36-latek miał 0,3 promila alkoholu w organizmie. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach okazało się, że policjanci się nie pomylili, mężczyzna miał orzeczony zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, złamanie sądowego zakazu oraz ucieczkę przed policją grozić mu może kara do 5 lat pozbawienia wolności.

- Niezatrzymanie się do kontroli drogowej to przestępstwo. Jeżeli na drodze policjant wyda polecenie do zatrzymania pojazdu poprzez zastosowanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych, zwolnij i zatrzymaj się. Niezatrzymanie pojazdu w tej sytuacji zmusi policjantów do podjęcia pościgu - apeluje asp. Marta Błachowicz oficer prasowy KPP w Aleksandrowie Kujawskim.