Pokolorowane zdjęcia dawnej Bydgoszczy. Tak wyglądało miasto w XX wieku!

Bydgoszcz na archiwalnych zdjęciach. Pokolorowaliśmy stare fotografie miasta

Bydgoszcz to miasto z wyjątkową historią. Nazywane niegdyś "Małym Berlinem", zachwyca architekturą i pomnikami przyrody. Obecny wygląd miasta jest szeregiem wielu działań, które sprawiły, że ósme co do wielkości miasto w Polsce, jest coraz chętniej odwiedzane przez turystów.

Zamek bydgoski, synagoga, Teatr Miejski - tych miejsc w Bydgoszczy już nie ma

Teatr Miejski w Bydgoszczy, zbudowany w 1896 roku według projektu Heinricha Seelin-ga, był niegdyś jednym z najważniejszych symboli miasta. Budynek stał przy Placu Teatralnym, a od północy sąsiadował z ulicą Focha. Przetrwał wojnę, jednak podczas walk o wyzwolenie Bydgoszczy, gmach Teatru został trafiony pociskami. Następnie spaliło się jego wnętrze. Budynek można było odbudować. Nie był na tyle zniszczony, by było to niemożliwe i bezcelowe. Jednak po kilku miesiącach, na początku 1946 roku, zaczęto rozbierać to, co jeszcze pozostało po pożarze.