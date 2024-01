Podpisano umowę na rewitalizację nabrzeża Brdy w Bydgoszczy. Zmiany na odcinku od Krakowskiej do Żabiej

– Bydgoszczanie wskazali rewitalizację bulwarów jako jedną z kluczowych inwestycji. Dlatego konsekwentnie zlecamy prace przy kolejnych odcinkach nabrzeży. Wymaga to czasochłonnych przygotowań i co najważniejsze zdobywania zewnętrznych środków – podkreśla prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

Dodaje, że gotowe odcinki są atrakcyjną przestrzenią do wypoczynku i wygodnymi trasami dla rowerzystów, a także, że to jeden z elementów zwrotu miasta ku wodzie. Inwestycja będzie realizowana w trybie „projektuj i buduj”. Wykonawca ma najpierw opracować projekt, następnie zdobyć niezbędne pozwolenia, a w kolejnym kroku przystąpić do realizacji zadania. Całość ma zająć ok. 30 miesięcy od momentu podpisania umowy. Oznacza to, że efekt końcowy będzie można zobaczyć mniej więcej w połowie 2026 roku.

Zakres robót obejmuje m.in.