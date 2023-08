Po tym poniedziałku Stary Fordon już nigdy nie będzie taki sam

Zdecydowanie, to historyczny moment dla Starego Fordonu. Prace renowacyjne, które firma ARStec rozpoczęła w poniedziałek, 31 lipca 2023 roku, sprawią, że ta część Bydgoszczy zyska kompletnie nowy wygląd. Prowadzona przez miasto z pozytywnym skutkiem rewitalizacja Starego Fordonu miała dotąd jeden bardzo słaby punkt: nieprzystającą do koncepcji zmian bryłę zakładu karnego (formalnie jest to Areszt Śledczy Oddział Zewnętrzny w Bydgoszczy-Fordonie). Z oczywistych względów, tej instytucji nie można było stąd ruszyć, powstał zatem pomysł, by ją estetycznie... "opakować".