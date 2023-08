Płyty winylowe znów modne. Kolekcjonerskie rarytasy z lat 70., 80. i starsze są dziś na wagę złota

Historia płyt winylowych

Płyty winylowe zostały po raz pierwszy wprowadzone w 1948 roku przez firmę Columbia Records. W kolejnych dziesięcioleciach stały się głównym nośnikiem muzyki, dominując aż do połowy lat 80., kiedy to zaczęły je wypierać płyty kompaktowe (CD) i kasety magnetofonowe. Okres największej popularności winyli przypada na lata 60. i 70. - wtedy były głównym medium muzycznym i stały się ikoną kultury muzycznej. Szczególnie cennym nabytkiem była płyta zespołu Abba, który świecił tryumfy w latach 70.

Fenomen winyli kultowych zespołów

Popularność płyt gramofonowych wzrastała na przestrzeni lat, bo także w latach 80. i 90. powstało wiele klasyków muzyki, które ukazały się na płytach winylowych. Cieszyły się popularnością takie zespoły jak Pink Floyd, Queen, Metallica, Nirvana, U2 czy Guns N' Roses. Albumy takie jak "The Dark Side of the Moon" Pink Floyd, "Nevermind" Nirvany czy "The Joshua Tree" U2 są uznawane za jedne z najlepszych i najbardziej wartościowych płyt winylowych tamtego okresu. Polski rynek muzyczny również cieszył się dużym zainteresowaniem, choćby takich zespołów jak Oddział Zamknięty, Turbo, Dżem, Kat czy Rezerwat. W czasach PRL najwytrwalsi fani potrafili czekać na nie w kolejkach długie godziny.

Archiwum prywatne/Sandra Szymańska

Płyty winylowe można odtwarzać za pomocą gramofonu, który odczytuje dźwięk z rowków na płycie za pomocą igły. Na rynku dostępne są zarówno tradycyjne gramofony, jak i nowoczesne, wyposażone w funkcje cyfrowe. Gdy popularność winyli zaczęła w latach 90. spadać, dziś po kilku dekadach wracają do łask.