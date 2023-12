Piotr Cugowski - taką przeszedł metamorfozę. Zobacz na zdjęciach, jak kiedyś wyglądał

Wojciech i Piotr Cugowscy to synowie Krzysztofa Cugowskiego, współzałożyciela i wieloletniego wokalisty rockowego zespołu Budka Suflera. W 1997 roku w Lublinie założyli zespół Bracia, który wydał sześć albumów studyjnych. Od 2019 roku bracia zawiesili działalność i skupili się na solowej karierze.

Piotr Cugowski to niekwestionowana gwiazda polskiej sceny muzycznej. Jest nie tylko wokalistą o charyzmatycznym głosie. Znamy go również w roli trenera w programie typu talent show TVP2 „The Voice of Poland” i „The Voice of Senior”.