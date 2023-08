Pijana 34-latka wjechała w płot posesji. Bydgoszczanka usłyszała 9 zarzutów

- Do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia skierowano dzielnicowych, którzy od zgłaszającej dowiedzieli się, jak doszło do zdarzenia. Chwilę później policjanci zatrzymali 34-latkę, która je spowodowała. Okazało się, że kobieta była kompletnie pijana - informuje kom. Justyna Andrzejewska z Komendy Powiatowej Policji Nakło nad Notecią. - W organizmie bydgoszczanki alkomat wykazał ponad półtora promila alkoholu. Szybko wyszło na jaw, że jazda na przysłowiowym podwójnym gazie, to niejedyne, co miała na sumieniu.