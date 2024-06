Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę z Bydgoszczy 2024. Ruszyć można bez względu na wiek

Każdego roku na pątniczy szlak wyrusza około siedem milionów Polaków. Szacuje się, że nasi rodacy stanowią 1/5 pielgrzymujących chrześcijan w Europie i pięć procent pątników na całym świecie. Każda osoba to inny bagaż doświadczeń, osobna historia, różne intencje. Jedni szukają pocieszenia, inni zapomnienia. Wielu chce pogłębić wiarę. Uczniowie, gospodynie domowe, profesorowie, ślusarze, kierowcy. Młodzi i starzy. Kobiety i mężczyźni. Mężowie, żony, single. Wdowy, wdowcy i rozwodnicy.

Pan Jerzy, mieszkaniec bydgoskiego osiedla Bartodzieje, Jasną Górę odwiedzał już osiemnaście razy. Jak sam mówi „osiągnął pełnoletniość”. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że na karku ma już 84 wiosny, a pielgrzymować zaczął... po przejściu na emeryturę.

- Wcześniej chodziłem do kościoła, ale nie byłem głęboko wierzący. Robiłem to bardziej dla żony. Przełom nastąpił, gdy Leosia zmarła. Poczułem pustkę i wtedy bardzo zbliżyłem się do Boga. W kościele poznałem wielu wspaniałych ludzi. To właśnie oni namówili mnie, bym wybrał się z nimi na pielgrzymkę – wspomina.