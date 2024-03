Palmy wielkanocne - inspiracje i zdjęcia. Mamy pomysły na najlepsze palmy wielkanocne

Niedziela Palmowa w 2023 roku przypada 2 kwietnia. Dla osób wierzących jest to dzień upamiętniającym triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Nazywają ją również Niedzielą Męki Pańskiej. To idealny czas na przygotowanie palemki, z którą tego dnia pójdziemy do kościoła. W naszej galerii zamieszczamy inspiracje - pomogą ci one zrobić piękną i nietypową palemkę!

