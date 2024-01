Ogromne kolejki do punktu pomocowego przy ul. Grunwaldzkiej w Bydgoszczy. Przybywa potrzebujących

- Niektórzy na wiadomość, że na "Bydgoskim Bazarze" będziemy zbierać rzeczy dla potrzebujących, dostarczali nam dary bezpośrednio do naszej siedziby - mówi Adam Jaworski. - Uczyniła to Fundacja Victoriia z prezes Victorią Dotsenko na czele, która przywiozła nam mnóstwo odzieży. Współpracujemy też z Bazyliką Pomaga i księdzem Sławomirem Barem i od nich także przyjechał do nas duży transport ubrań. Właściwie to cały bus był nimi wypełniony.