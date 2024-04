Ogłoszono termin rozpoczęcia prac przy kładce na Wyżynach w Bydgoszczy. W wakacje przeprawa przejdzie do historii

Pierwsze sygnały o barierkach, które są zwożone w pobliżu kładki otrzymaliśmy we wtorek. Z informacji przekazanych przez drogowców wynikało, że to przygotowanie do robót, które ruszą niebawem. Choć losy kładki są przesądzone temat dalej budzi emocje. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele zdjęć z okolicy, a część osób komentowała, że roboty ruszają, bo skończyły się wybory samorządowe. Bydgoski ratusz opublikował komunikat w sprawie kładki 10 kwietnia.

– W środę, 17 kwietnia br. wprowadzone zostaną pierwsze zmiany w organizacji ruchu i rozpoczną się roboty rozbiórkowe. Prace będą realizowane etapami. W pierwszej kolejności zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, która pozwoli pieszym bezpiecznie dojść na przystanki tramwajowe – informuje UMB.

Kolejnym etapem ma być demontaż elementów kładki: barierek, rynien i schodów. Po ich zakończeniu za pomocą dźwigu rozpocznie się całkowita rozbiórka przeprawy. Roboty mają być realizowane w godzinach nocnych, by zminimalizować utrudnienia.