Oddaj krew i przyprowadź krwiodawcę. Ruszyła wakacyjna akcja RCKiK w Bydgoszczy

Akcja "Przyprowadź krwiodawcę" potrwa do 31 sierpnia br. Chętni mogą zgłaszać się zarówno do RCKiK w Bydgoszczy oraz Oddziałów Terenowych RCKiK w Grudziądzu, Brodnicy, Inowrocławiu, Toruniu i we Włocławku.

Latem, jak co roku, liczba krwiodawców spada. By pozyskać nowych dawców, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy od lipca br. wystartowało z akcją „Przyprowadź krwiodawcę”. Potrwa do końca wakacji.

Cel jest jeden propagowanie Honorowego Krwiodawstwa i właśnie pozyskanie nowych dawców krwi.

- Co roku pierwsze dwa tygodnie lipca są zawsze najtrudniejsze. Zgłasza się wówczas mniej dawców. Być może powodem są wyjazdy na urlopy, jest też mniej studentów - mówi dr n. med. Katarzyna Gągola, p.o. dyrektora RCKiK w Bydgoszczy. - Tymczasem zapasy krwi cały czas musimy systematycznie uzupełniać. Dziennie trzeba przebadać około 350 osób. - Od nowego roku zasady kwalifikacji do poboru krwi są łagodniejsze, ale to nie zmienia faktu, że wciąż potrzebujemy dawców - mówi dr n. med. Katarzyna Gągola. - Latem, co prawda, w szpitalach jest mniej operacji planowych z uwagi na urlopy, ale za to dochodzi do większej liczby wypadków.

Na uczestników akcji "Przyprowadź krwiodawcę" czekają upominki

Żeby pozyskać nowych dawców, RCKiK w Bydgoszczy wystartowało właśnie z akcją "Przyprowadź krwiodawcę". Dla osób, które wezmą w niej udział przygotowano upominki. Jej uczestnikami mogą być grupy składające się z minimum dwóch dawców, którzy w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia br. oddadzą krew lub jej składniki podczas wspólnej wizyty w RCKiK w Bydgoszczy przy ul. Martwarta 8 lub w jednym z Oddziałów Terenowych RCKiK (w Grudziądzu, Brodnicy, Inowrocławiu, Toruniu lub Włocławku).

- Powinien to być jeden dawca, który w tym roku oddawał już krew i przyprowadzi minimum jedną osobę nową. Ta nowa osoba to może to być ktoś, kto nie oddawał nigdy krwi lub nie oddawał jej w tym roku - mówi dr n. med. Katarzyna Gągola. - Wystarczy podczas rejestracji zgłosić chęć uczestnictwa w akcji. Dla takich dawców przygotowaliśmy upominki do wyboru: kubki i torby zakupowe z logo RCKiK w Bydgoszczy.

Krew to bezcenny lek. Nie da się jej wyprodukować. By mogła ją otrzymać osoba potrzebująca, ktoś musi ją oddać. Aktualnie dostawy krwi do szpitali w regionie nie są zagrożone - Jednak, by rezerwy krwi były na zadawalającym poziomie, cały czas musimy motywować ludzi, mobilizować nowych krwiodawców, stąd też, m.in., wakacyjna akcja "Przyprowadź krwiodawcę" - mówi dr nauk. med. Katarzyna Gągola.

Jakich grup krwi potrzeba obecnie najbardziej?

- Tak naprawdę każda grupa krwi jest potrzebna - mówi dr n. med. Katarzyna Gągola. - W tej chwili największe zapotrzebowanie jest na krew z grupy 0 Rh-. To newralgiczna grupa krwi, mało osób ją posiada, bo zaledwie 6 proc. społeczeństwa, a jest ona uniwersalna. W razie wypadku czy innego zdarzenia można ją bezpiecznie podać każdemu pacjentowi. Poza tym w Bydgoszczy i regionie aktualnie deficyty krwi dotyczą także innych grup minusowych, czyli A Rh- oraz B Rh-. Jednak bez względu na grupę krwi każdy, kto zdecyduje się oddać krew, jest w RCKiK bardzo mile widziany.

Wideo STUDIO EURO 2024 ODC. 6