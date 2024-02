Od wtorku protest rolników. Mogą być duże utrudnienia ruchu w Bydgoszczy

Rolnicy nie ustają w walce o swoje gospodarstwa. 20 lutego odbędą się kolejne protesty w całej Polsce. Postulaty mają w zasadzie te same, co przy poprzednich strajkach. Żądają wstrzymania importu towarów rolnych z Ukrainy, wycofania się z europejskiego Zielonego Ładu i odbudowy hodowli w Polsce. Poza tym domagają się pomocy suszowej, dopłat do zbóż, rzepaku, mleka i nawozów, a także do innych produktów rolnych, np. malin i miodu. Apelują także o inwestycje w infrastrukturę eksportową.

We wtorek w Bydgoszczy rozpocznie się kolejny protest rolników przed Urzędem Wojewódzkim. Zgodnie z zapowiedzią organizatorów, może on potrwać nawet kilka dni. Kierowcy mogą spodziewać się utrudnień w ruchu w ścisłym centrum miasta a także na obwodnicy Bydgoszczy. Kłopoty nie ominą też komunikacji miejskiej.

1500 ciągników, samochodów osobowych i ciężarowych wjedzie do Bydgoszczy w godzinach porannych od strony: