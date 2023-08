Ocean Lava Triathlon w Bydgoszczy. Będą utrudnienia przez dwa dni [19-20.08.2023 r.]

W związku z powyższym w weekend (19/20.08) wyłączona z ruchu tramwajowego i autobusowego zostanie ulica Gdańska od Stadionu Zawiszy do skrzyżowania z al. Armii Krajowej.

Ocean Lava Triathlon w Bydgoszczy na dobre wpisał się w kalendarz sportowych imprez

Bydgoszcz obok innych miejscowości w Europie i Afryce gości u siebie zawody cyklu Ocean Lava Planet. Zawodnicy konkurują w bieganiu, pływaniu i jeździe rowerowej. Jak czytamy na stronie organizatora imprezy: "Triathlon Poland Bydgoszcz Borówno stał się częścią Ocean Lava Planet! Ten, zainaugurowany w 2014 r. cykl zawodów triathlonowych, powstał z myślą stworzenia przeciwwagi dla coraz bardziej skomercjalizowanych imprez spod znaku IronMan oraz Challenge. Jego wyróżnikiem jest to, że zawody wchodzące w jego skład, tworzone są przez triathlonistów dla triathlonistów. Nie są nastawione wyłącznie na zysk, a raczej na to, aby każdemu sportowcowi-amatorowi dać możliwość uczestnictwa w sportowym święcie – świetnie zorganizowanym, rodzinnym wydarzeniu o niepowtarzalnej atmosferze. Obecnie cykl Ocean Lava Planet to ponad 20 wyścigów (na różnych dystansach), odbywających się w krajach Europy i Afryki. Jego założycielem jest Kenneth Gasque, Duńczyk mieszkający obecnie na hiszpańskiej Lanzarote, triathlonista (kilkukrotnie ścigał się na Mistrzostwach Świata na Hawajach), a także wieloletni organizator Ironman Lanzarote".